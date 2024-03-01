Данияр Амангельдиев принял участие на Весенней сессии KyrSEFF

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев принял участие на Весенней сессии Программы финансирования зеленой энергии в Кыргызской Республике (KyrSEFF), внедренной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для предоставления целевых кредитов коммерческим банкам КР, направленных на повышение энергоэффективности в промышленном и жилом секторах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Новая III фаза Программы финансирования зеленой экономики в Кыргызстане будет направлена на внедрение новых инклюзивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окружающей среды и содействие устойчивому использованию воды.

Данияр Амангельдиев на открытии сессии выступил с приветственной речью, где выразил благодарность Европейскому банку реконструкции и развития за поддержку программы KyrSEFF, которая инвестировала более 55 млн. долларов США в 3 355 проектов по энергоэффективности.

В своей речи министр информировал участников мероприятия о том,что в рамках зеленой экономики в Кыргызской Республике до 50 ммлн. долларов США будет направлено на поддержку частного сектора. Также было отмечено, что Кыгрызская Республика ведет политику перехода на экологичный общественный транспорт, включая электрические автобусы, и ведет работу над дальнейшим использованием геотермальной энергии в целях снижения зависимости от традиционных источников энергии и борьбы с изменением климата.

В ходе мероприятия подписаны ряд документов между коммерческими банками Кыргызской Республики, направленные на реализацию программы KyrSEFF.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия под модераторством Управляющего директора финансовых институтов ЕБРР Фрэнсиса Малиджа, а также с участием представителей Национального Банка КР, Демир банка, Кыргызского Инвестиционно-кредитного банка, Компаньон банка, на которой стороны поделились возможностями и новыми инструментами "зеленого" финансирования, направленных на снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

В заключительной части мероприятия за успехи и достижения в финансировании зеленых проектов в Кыргызской Республике Европейским банком реконструкции и развития были награждены коммерческие банки-партнеры страны.