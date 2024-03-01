Kaktus.media: Месье, же не манж па сис жур

Редакция Kaktus.media объявляет сбор средств (краудфандинг) для выплат по иску "Вечернего Бишкека". Журналистка Диля Юсупова должна выплатить 100 тыс. сомов, а ОФ "ПроМедиа Плюс" (учредитель Kaktus.media) - 500 тыс. сомов.

21 февраля в редакцию пришел судебный исполнитель с предложением о добровольном исполнении исполнительного документа. У Дили Юсуповой таких средств нет. Редакция практически все свои средства направляет на выплаты заработной платы, налогов и административных расходов (аренда, коммунальные услуги и пр.).

В рамках исполнительного производства ОФ "ПроМедиа Плюс" добровольно согласился опубликовать текст опровержения, указанный в решении суда. Также обратился к судебному исполнителю с просьбой о предоставлении рассрочки до 1 мая 2024 года (по закону срок на добровольное исполнение - 10 дней). Транш в размере 100 000 сомов перечислен в Центральное казначейство 28 февраля, оставшуюся сумму в 400 000 сомов ОФ "ПроМедиа Плюс" обязался погасить до 1 мая по согласованию с судебным исполнителем.