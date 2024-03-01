Вплоть до пожизненного - Канада будет жёстко наказывать хейтеров в сети

Канадский парламент начал борьбу с ненавистью в интернете, сообщает WION. Сенат рассматривает новый законопроект, направленный на повышение онлайн-безопасности. В случае его одобрения, соцсети должны будут в течение 24 часов удалять опасный контент. Законопроект ужесточит наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, планируется введение штрафов в размере до 6% от глобального дохода компании за нарушение правил.

Канада сделала решительный шаг в борьбе с ненавистью в интернете. Страна обнародовала новое законодательство, направленное на защиту граждан от вредного контента, каким его видит правительство.

Законопроект, представленный правительством премьер-министра Джастина Трюдо, направлен на защиту детей от интернет-преступников. Предлагаемый закон потребует от крупных соцсетей быстрого удаления контента, который делает детей объектом сексуального насилия или распространяет интимные материалы без согласия.

Такое удаление должно будет происходить в течение 24 часов и будет подлежать надзору и пересмотру. Законопроект также резко ужесточит наказание для тех, кто виновен в пропаганде геноцида. Максимальное наказание по этому законопроекту составит пожизненное заключение.

Министр юстиции Канады Ариф Вирани подчеркнул важность привлечения правонарушителей к ответственности, особенно тех, чьей целью являются дети. Министр заявил, я цитирую: "Должны быть последствия для тех кто нарушает правила в сети. Злоумышленники нацелены на самое уязвимое, что у нас есть - наших детей. Они поощряют впечатлительных людей к совершению насилия".

Канадское законодательство введёт штрафы в размере до 6% от глобального дохода компании за нарушение этих правил. В дополнение к удалению контента законопроект также обязывает провайдеров принимать меры по защите детей.

Эти меры включают родительский контроль, настройки для безопасного поиска и предупреждающие надписи. Законопроект сейчас находится на рассмотрении парламентских комитетов в верхней палате сената, которые могут предложить поправки.

Этот шаг также согласуется с мировыми усилиями по повышению онлайн-безопасности, о чём свидетельствует недавнее введение Великобританией более жёстких стандартов для социальный сетей с её новыми законами о безопасности в интернете.

Источник: russian.rt.com