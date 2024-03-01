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Министерство юстиции подвело итоги 2023 года

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве юстиции состоялась коллегия, посвященная обсуждению итогов деятельности ведомства в 2023 году, а также планов на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

В работе заседания приняли участие министр и заместители министра юстиции, руководители подведомственных подразделений, представители Администрации Президента КР, а также главы территориальных подразделений Минюста в онлайн формате.

На коллегии были представлены отчеты о проделанной работе по различным направлениям, обсуждены проблемные вопросы и утверждены планы на текущий год.

Так, под эгидой Минюста была разработана инициатива, предлагающая возможность аутсорсинга государственных функций в частный сектор. Теперь, ряд государственных услуг, ранее предоставляемых исключительно госорганами, будут доступны и частным организациям.

Ярким примером стало исключение государственной монополии на совершение всех нотариальных действий. Теперь частные нотариусы также могут осуществлять нотариальные действия, как и государственные нотариусы, что способствует увеличению доступности и улучшению качества услуг в этой области.

Кроме того, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР, которые направлены на расширение использования частной судебной экспертизы. Этот шаг способствует улучшению качества судебных процессов и повышению доверия к судебной системе.

На заседании была предоставлена информация и о реформах и достижениях министерства в сфере цифровизации.

В рамках инициативы "Цифровой Минюст" создана новая база данных правовой информации (ЦБД), где собраны все законы и другие нормативно-правовые акты Кыргызстана. Это значимый шаг в сторону цифровизации правовой системы, который обеспечивает легкий доступ к актуальной и достоверной информации для всех заинтересованных сторон.

Также, успешно внедрены такие автоматизированные информационные системы, как АИС Государственный реестр адвокатов, Электронный нотариат 2 и АИС База архивных документов. Продолжается работа по оцифровке нотариальных архивов и архивов регистрации юридических лиц.

Важным шагом стало внедрение электронного наблюдения и онлайн судов, которые уже в ближайшее время будут использоваться на практике.

Так, внедрение электронных браслетов в уголовный процесс призвано цифровизировать и оптимизировать различные аспекты судопроизводства, включая сокращение числа лиц, содержащихся под стражей (включая менее тяжких и ненасильственных дел), минимизацию последствий незаконного задержания при оправдании судом, а также снижение нагрузки на инфраструктуру.

Что касается внедрения видеоконференц-связи для судебных заседаний, она обеспечит возможность обвиняемым реализовать свое право на участие в судебных процессах независимо от обстоятельств. Это также сократит сроки рассмотрения уголовных дел, обеспечит безопасность участников судебных процессов и снизит процессуальные издержки.

Министерство успешно завершило реализацию ряда и инфраструктурных проектов, предусмотренных в Плане на 2023 год.

В рамках проведенных работ было введено в эксплуатацию Исправительное учреждение №53, детский сад для сотрудников СИН и Дом юстиции в г. Бишкек. Кроме того, было завершено строительство 6 административных зданий для нотариальных контор в регионах.

Между тем, в текущем году планируются капитальные вложения в строительство шести новых Домов юстиции в городах Нарын, Талас, Каракол, Джалал-Абад, Баткен, а также в селе Кочкор Нарынской области, и будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета.

Помимо этого, готов проект строительства нового здания Ошского управления юстиции по линии государственно-частного партнерства в г. Ош на месте старого аварийного здания.

Подведя итоги 2023 года в нормотворческой деятельности, Министерство провело 4677 экспертиз, разработало 32 проекта законов и других нормативно-правовых актов, а также представило 28 позиций в Конституционный суд, демонстрируя высокий уровень экспертизы и готовности к защите конституционности и законности в стране.

Министерство юстиции продолжает активную деятельность на международной арене. За отчетный период было проведено 400 экспертиз проектов международных договоров, что подчеркивает активность в сфере межгосударственного сотрудничества и принятия важных международных документов.

По итогам коллегии, министр юстиции А. Баетов поблагодарил коллектив за доведенные до конца реформы, обозначил приоритетные направления работы на 2024 год и поставил первоочередные задачи.


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URL: https://www.vb.kg/435625
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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