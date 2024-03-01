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ГКНБ при получении взятки задержан подполковник милиции

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР при получении взятки в размере 4 тысяч долларов США с поличным задержаны оперуполномоченный 4-го Управления ГУУР МВД КР, подполковник милиции К.М.К, а также граждане С.У.Ж. и Т.А.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки в размере 20 тысяч долларов США.

"Установлено, что указанные лица вымогали денежные средства за возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и возврата автотранспортного средства.

Все задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР".


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URL: https://www.vb.kg/435627
Теги:
взятка, Кыргызстан
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