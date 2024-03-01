ГКНБ при получении взятки задержан подполковник милиции

ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой КР при получении взятки в размере 4 тысяч долларов США с поличным задержаны оперуполномоченный 4-го Управления ГУУР МВД КР, подполковник милиции К.М.К, а также граждане С.У.Ж. и Т.А.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки в размере 20 тысяч долларов США.

"Установлено, что указанные лица вымогали денежные средства за возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и возврата автотранспортного средства.

Все задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР".