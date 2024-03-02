Предприниматели Кыргызстана и Турции заключили соглашения на $2,7 млн

В Бишкеке торговым представительством при Министерстве экономики и коммерции КР в Турецкой Республике совместно с посольством КР в Турции организован и проведен кыргызско-турецкий бизнес-форум по торговому-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В бизнес-форуме приняли участие председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Алылбек Жапаров, Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турции в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган и руководители министерств и ведомств Кыргызской Республики, а также бизнес делегации из деловых кругов турецкой стороны в составе 60 человек и представители кыргызских предпринимателей.

Основной целью бизнес-форума являлось привлечение турецких инвестиций в экономику Кыргызской Республики и улучшение показателей по торговым сотрудничествам.

В указанном мероприятии состоялись бизнес встречи (В2В) между предпринимателями турецкой стороны и предпринимателями кыргызской стороны со всех 7 областей Кыргызской Республики и городов Бишкек и Ош.

По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о подписании различных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Одним из значимых является договоренность о поставке товаров между турецкой компанией "Kervan Gıda" и кыргызской компанией ОсОО "ТТТ Компани" на сумму 1,2 млн. долларов США, а также между турецкой компанией "Happy Clean" и кыргызской компанией "Лидер Групп" на 1,5 млн. долларов США.