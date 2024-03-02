Почему Запад так яростно бьется за неприкосновенность энкэошников

Западники не оставляют попыток прогнуть власти Кыргызстана под себя. Сейчас они ведут активную информационную войну против принятия закона об НКО в республике.

Недавно по этому поводу выступил директор организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. После того, как парламентарии поддержали законопроект во втором чтении, Уильямсон написал на своей странице в соцсети Х, что организация обеспокоена этим фактом: дескать нельзя стигматизировать людей, только потому что они являются иностранными представителями (аналог российского иноагента)

Закон "О НКО" раздражает Запад по той простой причине, что после его вступления все энкэошники, отрабатывающие у нас стране иностранные гранты, должны будут маркировать себя соответствующим образом. Иначе говоря, армия НКО, действующая в Кыргызстане, больше не сможет маскироваться под голос народа. Этот конструкт, созданный и развиваемый за деньги США и ЕС для продвижения их интересов на территории Кыргызстана, перестанет подменять собой реальное гражданское сообщество страны. А значит, станет малоэффективным или вовсе бесполезным для заокеанских хозяев.

Этого американцы и европейцы, конечно, допустить не хотят. Зря что ли они годами содержали (и весьма щедро) целые династии энкэошников и редакции журналистов?

Вся эта гвардия была и пока остается основным инструментом влияния западников. Вашингтон и Брюссель регулярно используют его для того, чтобы вмешиваться в наши внутриполитические дела. "Гражданское сообщество", вскормленное Западом, в любой момент готово объявить информационную войну властям республики, начать акции протеста, чтобы вынудить руководство страны "слить", например, неугодный Штатам законопроект. Или даже целое правительство.

Давно уже не секрет, что НКО и дружественные Западу журналисты играли не последнюю роль в организации цветных революций. И, кстати, продолжают это делать: буквально в январе ГКНБ задержал группу журналистов-блогеров по подозрению в попытке организации госпереворота. Свою деятельность задержанные вели при финансовой поддержке со стороны западных партнеров.

Помимо прочего НКО в Кыргызстане стали проводником чуждых стране неолиберальных ценностей, противоречащих как национальным традициями, так и здравому смыслу. Из-за неприкрытого давления и шантажа Запада и связанных с ним международных структур в Кыргызстане в течение долгого времени не могли принять законы о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, о СМИ и НКО. А пропаганда нацизма в медиа и соцсетях, к сожалению, не запрещена до сих пор.

Нынешняя самостоятельность и наличие политической воли у кыргызских властей, конечно, не нравится западным "партнерам". Об этом свидетельствуют масштабы и частота информационных атак, проводимых в отношении инициаторов закона о НКО. Более того, американцы просто "забили" на все приличия и делают все более откровенные попытки диктовать президенту Кыргызстана, что делать - теперь в письмах.

Упражнялся в эпистолярном жанре госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник написал письмо, полное предостережений-угроз, основной смысл которых сводится к тому, что что если власти КР не прислушаются к Штатам и примут закон о НКО, то счастливого будущего республике не видать.

Блинкен решил напугать Садыра Жапарова, заявив, что в случае принятия законопроекта граждане КР не смогут получать "жизненно важные" услуги в области здравоохранения и образования через программы прозападных НКО. Насколько существенна эта угроза судите сами: программы здравоохранения, реализуемые в республике нацелены преимущественно на то, чтобы излечивать геев от СПИДа, а образовательные проекты, спонсируемые США и ЕС, направлены на продвижение ЛГБТ-повестки, радикального феминизма и трансофилии.

Впрочем, немалая часть средств западных программ идет в поддержку свободы слова, которая в понимании Запада заключается в том, чтобы давать журналистам и блогерам полную свободу распространять западную пропаганду, раскачивать общественно-политическую ситуацию, сеять смуту, а также пытаться разрушить отношения КР с ее стратегическим партнером Россией, распространяя фейки, дезинформацию и русофобию.

Вместе с тем, политическая позиция президента Садыра Жапарова остается неизменной - действовать в интересах народа Кыргызстана. Это отразилось и в его реакции на письмо Блинкена. В своем ответе глава государства открыто указал американскому чиновнику на то, что его послание содержало "признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства". А также напомнил, что обсуждаемый законопроект не противоречит международным нормам и его концепция близка к концепции закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), действующего в США с 1938 году.

"В истории развития каждого государства бывают разные этапы. Мы за 30 лет прошли все возможные этапы, мы поменяли четыре президента. Каждый строил свою республику, со своим видением демократии, свободы. Попробовали парламентаризм, попробовали многопартийность, все попробовали практически. Но в итоге оказались у разбитого корыта. То есть рост ВВП у нас никудышный был, коррупция страшная была", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, президент Садыр Жапаров выбрал свой путь.

"Он строит Пятую республику, как в свое время строил президент Франции Шарль де Голль. Если раньше все президенты после развала Советского Союза старались строить капиталистический социализм, то сейчас Жапаров строит социалистический капитализм. Это другая политико-экономическая формация, которая нравится народу", - говорит он.

Он отметил, что признаками этого является то, что действующий президент вернул государству Кумтор, возрождает государственную собственность, что нравится народу, поскольку в частных компаниях никто не защищает права простого человека.

По словам Бакетаева, Садыр Жапаров собрал эффективную команду, которая помогает наводить порядок в стране, восстанавливать экономику, создавать условия, в которых кыргызстанцы захотят работать на родине, где их права будут обеспечены государством.

"Все эти демократические ценности, свобода слова, сейчас, когда надо страну поднимать, должны даваться дозированно. Ведь государственное мышление - это регулирование тех же самых демократических процессов. И поэтому в настоящее время нам этот закон ["О НКО"] нужен. Потому что если прислушиваться ко всем НКО, то у нас получится хаос. Они между собой не могут определиться, что такое демократия. И там очень много людей максималисты, которые считают, что у нас немедленно должна быть демократия по примеру Запада. Простите, господа, они шли к этому 500 лет, как минимум", - говорит эксперт.

По его мнению, сейчас нужно работать, поднимать экономику страны, поднимать ВВП.

"Люди, которые любят разглагольствовать о демократии, сейчас должны думать об инвестициях, о том, чтобы страну поднять. А потом мы будем уже порционно внедрять демократии, которые мы видим - со своим лицом", - считает Бакетаев.

Он также подчеркнул, что сейчас мир делится на две большие части - Восток и Запад.

"Они не совместимы, потому что западные ценности никак не могут приниматься у нас, и наши ценности они [западники] не понимают", - говорит Бакыт Бакетаев.

Для Кыргызстана очень хорошо, что у страны такой принципиальный лидер, не поддающийся на манипуляции и давление. Кстати, эту свою сторону Садыр Жапаров демонстрирует американцам и их сторонникам уже не в первый раз. В августе прошлого года он, несмотря на дикий вой со стороны прозападных журналистов и НКО, президент подписал закон, запрещающий пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения, а также распространять информацию, отрицающую семейные и традиционно-общественные ценности и формирующую неуважение к родителям или другим членам семьи.

Любопытно, что тогда основной аргумент противников принятия этого замечательного документа состоял в том, что закон является аналогом российского. Причем преподносилось все так, словно КР должна ориентироваться на западные нормативы, требующие обучать пятилеток мастурбации, рассказывать им об однополом сексе и позволяющие проводить гормональную терапию для смены пола десятилеткам. Видимо, похожие новшества готовились внедрять и в КР.

Если закон "О НКО" не будет принят, то агенты Запада в Кыргызстане продолжат свою деструктивную деятельность, направленную на дискредитацию традиционных ценностей, уничтожение идентификации кыргызов, разрыв связей с исторически и экономически обусловленными союзниками, и партнерами КР, такими, как Россия. Энкэошники, финансируемые заокеанскими хозяевами, не пострадают от разрушения фундаментальных основ нашего общества и его благосостояния. Зато простой народ, чье благополучие зависит от того, насколько стабильным будет наше общество, насколько качественно республика будет строить отношения и сотрудничество с дружественными державами, может лишиться всего.