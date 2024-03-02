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Крендель с магом: москвичка отдала "ясновидящей" 67 млн рублей

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Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество в особо крупном размере Любовь А., которая называет себя ясновидящей. По версии полиции, женщина под предлогом "снятия порчи" похитила у клиентки 67 млн рублей. В криминальной истории и тонкостях привлечения к ответственности магов, колдунов и прочих работников оккультных наук разбирались "Известия".

Сняла порчу и куш

Уголовное дело в отношении "целительницы Любы" было возбуждено после обращения в полицию 44-летней сотрудницы столичной IT-компании. Заявительница сообщила, что ранее неизвестная ей женщина сумела убедить ее в своих сверхъестественных способностях. Точных данных о личности "ясновидящей" пострадавшей известно не было. Люба убедила москвичку, что на ней есть "порча", и под предлогом снятия проклятий и изгнания злых духов получала от потерпевшей деньги. Средства целительница принимала наличными, а также банковскими переводами. Москвичка опустошила свои счета в нескольких банках на общую сумму 67 млн рублей. Московские оперативники полиции задержали подозреваемую в Котельниково (Волгоградская область). Суд в Москве арестовал ее 27 февраля.

Как выяснили "Известия", в этом небольшом городке, где проживает Люба (население чуть больше 22 тыс. человек), крайне высокая концентрация гадалок, ясновидящих и прочих "чародеев" - такой вывод можно сделать по количеству тематических локальных предложений.

Впрочем, сама Люба, когда не занимается снятием порчи, ведет активную хозяйственную деятельность в Котельниково. В частности, пытается построить нежилое здание в центральной части городка.

Самый громкий процесс в отношении лжецелителя - дело Григория Грабового. Мошенник воспользовался трагедией в Беслане, чтобы заработать на родственниках погибших в результате теракта детей. За деньги он обещал воскресить убитых террористами школьников - сначала убеждал, что сотворит чудо на глазах родителей, но потом сменил тактику и обещал вернуть жертв к жизни за океаном. А потом рассказывал, что воскресит детей в параллельном мире. Родственники верили обманщику и отдавали деньги, пока об этом не узнали журналисты. В 2006 году он был арестован, а в 2008 году Таганский суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. После апелляции Мосгорсуд уменьшил срок до 8 лет, а штраф - до 750 тыс. рублей. Грабовой вышел на свободу по УДО уже в 2010 году, отбыв лишь половину срока наказания.

Сомнительный товар

- Сейчас деятельность экстрасенсов, магов и им подобных находится в "серой зоне", хотя попытки урегулировать предпринимаются уже на протяжении более 10 лет, - говорит адвокат, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин. - Для оценки магических услуг с точки зрения уголовного закона нужно понимать, что такая деятельность является ненаучной и субъективной, не имеет конкретных внешне выраженных результатов (например, результатом оказания юридических услуг является появление какого-нибудь документа или участие в суде). Также нельзя установить прямую причинно-следственную связь между "сеансом чародейства" и наступившими последствия (например, нельзя достоверно определить, что выздоровление человека произошло в результате магических услуг, а не медицинского лечения). Единственное, на что опираются потребители таких услуг, - вера в сверхъестественное. А сами "маги" зачастую оказываются банальными мошенниками, которые, пользуясь трудной ситуацией у человека, обманным путем похищают его имущество.

Когда есть шанс на дело

Вероятность возбуждения уголовного дела зависит сразу от нескольких факторов, считает адвокат Губайдуллин.

- Первое - это наличие нескольких потерпевших от действий одного и того же лица (это указывает на системность и серийность мошенника). Второе - явная несоразмерность "услуги" и ее стоимости: чем выше сумма, тем больше шансов возбудить дело. Очевидно, что гонорар за магические манипуляции в миллионы рублей указывает лишь на намерение мошенника нажиться. С другой стороны, за условный сеанс таролога с фиксированной стоимостью 10–20 тыс. рублей уголовное дело уже вряд ли будет возбуждено.

Еще один фактор, влияющий на возбуждение уголовного дела, - наличие сложной жизненной ситуации у потерпевшего (смертельная болезнь, пропажа близкого лица и т. п.), отмечает адвокат.

- Пользуясь такой ситуацией и готовностью жертвы отдать любые деньги, мошенники завладевают огромными суммами под предлогом решения проблемы.

Также для привлечения злоумышленника по статье о мошенничестве на практике необходимы наличие переписки, звонков между "магом" и его клиентом, которые подтвердят, что жулик постоянно повышал свой гонорар, требовал больше средств для решения проблемы.

Почти консалтинг

- По ст. 159 УК РФ "хоттабычей" привлекают, если доказан факт мошенничества, иначе полиция откажет и предупредит, что нужно быть бдительнее в следующий раз, - рассказала "Известиям" член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева. - Например, мужчина год переводил деньги гадалке за то, что она поможет вернуть жену домой в течение полугода, а его жена вообще уехала за границу и прошло уже восемь месяцев. Следовательно, некая гадалка получала деньги от горе-мужа, злоупотребляя его доверием. Внушила, что обладает нечеловеческой силой, и дала обещание результата.

По ее мнению, согласно действующему законодательству, услугу гадания можно отнести к консультативным услугам.

- Тем самым "гадающая сторона" должна предупредить, что не дает гарантий и результата, а консультирует о сложившейся ситуации. А что делать дальше, должен принять решение сам клиент. С каждым годом таких дел всё больше и больше. Спрос на гадалок растет, а на рынке таких услуг увеличивается число злоупотребляющих доверием клиентов. Но и к ответственности привлекается больше. Многие гадалки возвращают денежные средства до возбуждения уголовного дела, так как очевидно, что в местах лишения свободы спрос на такую услугу меньше.

За мошенничество в особо крупном размере законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.


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URL: https://www.vb.kg/435632
Теги:
Россия, суд
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