Посол Ду Дэвэнь: Сердечно поздравляю всех женщин Кыргызстана с 8 Марта

По давней традиции накануне Международного женского дня 8 Марта Конгресс женщин Кыргызстана приглашает представительниц прекрасной половины страны в государственную филармонию на торжество в честь первого весеннего праздника.

На этот раз в зале присутствовали и героини очередного тома книги "Женщины Кыргызстана", презентацию которой приурочили к торжественному мероприятию. Идейным вдохновителем и автором ее является президент Конгресса женщин Замира Акбагышева. Книги можно назвать энциклопедией, поскольку в ней представлены истории успеха сотен наших соотечественниц, которые своим трудом, знаниями вносят весомый вклад в развитие страны и прекрасно справляются с семейными заботами, вызывают восхищение и уважение своей активной жизненной позицией.

Об этом написал в предисловии к книге президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ней представлены также пожелания и поздравления от международных и национальных лидеров и деятелей, в том числе послов разных стран, работающих в Бишкеке.

В этом томе книге "Женщины Кыргызстана", автором которой является Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин Кыргызской Республики, известный общественный деятель, имеющий большой практический и теоретический опыт в женском движении, представлены истории успеха 400 выдающихся женщин страны. Это - государственные и общественные деятели, специалисты в экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре и искусстве, чьи труды и усилия оказали неоценимое влияние на развитие общества и государства. И, конечно, в ней рассказываются истории матерей, воспитавших достойных сыновей и дочерей. Эта энциклопедия также посвящена укреплению международных отношений, в ней говорится и об успехах представительниц зарубежных стран, которые являются Почетными членами Конгресса женщин Кыргызстана.

Эта поистине уникальная энциклопедия о кыргызстанках, безусловно, будет интересна широкому кругу читателей. Без преувеличения, ее можно даже назвать историей страны, поскольку именно такие личности, как героини автора книги Замиры Акбагышевой, творят историю современности. На торжественном праздничном вечере состоялось также награждение женщин медалями Конгресса женщин "За лидерство", "Образцовая мать", "За трудовую доблесть".

Женщин с наградами и с праздником тепло поздравил госсекретарь КР Суйунбек Сапарбекович Касмамбетов, а также послы разных стран в Кыргызстане.

Посол Китая Ду Дэвэнь от имени посольства Китайской Народной Республики и от себя лично сердечно поздравила всех женщин нашей страны с Международным женским днём! "Замечательно, что в этот важный день проводится презентация энциклопедии "Женщины Кыргызстана". Кыргызстанки вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие страны и в укрепление международных отношений. Конгресс на протяжении 30 лет активно защищает права и интересы кыргызских женщин, поддерживает дружеские отношения с Китайской федерацией женщин как в двустороннем, так и многостороннем формате. Я выражаю признательность президенту Конгресса женщин Кыргызстана Замире Акбагышевой за большую работу в женском движении".

"Мы восхищены тем, как успешно женщины в Кыргызстане и в России успевают везде - строят и карьеру, и являются хранительницами домашнего очага. Конгресс женщин Кыргызстана активно участвует в деятельности Евразийского женского форума. Здоровья, бодрости и успехов всем вам! У нас великое прошлое и захватывающее будущее. С весной и праздником, друзья", - поздравил глава представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев всех присутствующих в зале. Он также отметил огромный вклад первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко в развитие женского движения в наших странах.

Посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам сказал: "Мы достигли значительных успехов в расширении политических, экономических и социальных возможностей женщин во всех сферах через прогрессивные, законные, политические и институционально-административные меры. Улучшение положения женщин остаётся ключевой целью нашего двустороннего сотрудничества с Кыргызской Республикой. Во время разработки Всеобщей декларации прав человека делегат от Пакистана Бегум Шайха Стамбул сыграла, можно сказать, ключевую роль в принятие статьи 16, призывающей к равным правам для женщин. У нас есть премьер-министр-женщина, самая молодая лауреатка Нобелевской премии, глава государственного банка, председатель национальной ассамблеи, множество женщин-министров, судей и высокопоставленных чиновников, дипломатов. Я желаю всем женщинам дружественного Кыргызстана здоровья, любви и успехов в достижении поставленных ими целей", - сказал посол.

Посол Исламской Республики Иран Голам Хоссейн отметил, что необходимо сохранять активное участие женщин в различных сферах. "По статистическим данным и объективным исследованиям университетов, 56% студенток в Иране выбирают технические и медицинские направления. Преподаватели в технических и медицинских университетах на 37% состоят из женщин, 60% учителей в школах – женщины и 40% медицинского персонала также женщины и девушки. Иранская женская команда в футзале, например, в феврале 2024 года выиграла чемпионат Cafa, продемонстрировав выдающиеся результаты в спорте. Известно, что и в вашей стране женщины работают почти во всех сферах. Удач и успехов вам в ваших делах", - пожелал посол кыргызстанкам.

Артисты Замир Арыкбаев, Съездбек Искеналиев, Гульназ Бекбосун кызы, Кенже Кобокова, Каныкей Раймалиева, Аскат Мусабеков, Найманбаев, Чырмашев, Юлия Руцкая, а также артисты музыкальных и танцевальных ансамблей "Музаман", "Айкөл", "Тенир Тоо", "Кыргыз Руху", "Акак", "Шаттык", "Улыбка", "Жаш Канат" порадовали представительниц прекрасного пола своим выступлениями.

Конгресс всех нас объединил

В интервью vb.kg участницы торжественного мероприятия рассказали о себе, о том, что привнес в их жизнь Конгресс женщин Кыргызстана.

"Я рада быть в таком сообществе женщин"

Нурзат Жээнбек кызы, глава ОсОО "Арт-групп "Жарашат", экодизайнер, скульптор, президент Ассоциации ремесленников:

- Я преподаю в нескольких университетах как эксперт, готовлю ремесленников, дизайнеров и экодизайнеров архитектурной среды. У меня есть студия "Арт-групп Жарашат".

Конгресс женщин – это сообщество, где женщина движется вперед, у его членов есть общая цель. Это здорово! Конгресс заряжает нас, женщин, энергетически, а женская энергетика, как известно, движет мир. Уже много лет помогаю маме, которая является членом Конгресса женщин Кыргызстана, и вижу, как он продвигает интересы женщин, в том числе моей мамы. И для меня большая честь быть его частичкой. Горжусь тем, что получила медаль конгресса "За лидерство". Я - волонтер в сфере искусства, стала участвовать в международных выставках и фестивалях. Достигла хороших успехов. В прошлом году получила престижный сертификат за самую лучшую школу ремесел на международном фестивале, который проходил в Коканде. В нем участвовали 220 ремесленников из 78 стран.

Я изготавливаю из натуральных волокон гардины, одежду по традиционной национальной технике. Уникальные знания получила от своих родителей как со стороны отца, так и со стороны мамы. Со стороны мамы я вообще считаюсь ремесленницей в пятом поколении. Традиционные ремесла в современном искусстве дорогого стоит. Свои изделия я представляю на фэшн-показах, они пользуются большим спросом.

Я очень рада быть в таком сообществе женщин, как конгресс, где могу быть важным звеном, делиться своим опытом и знаниями, чтобы наше нематериальное культурное наследие всегда почиталось как эпосы, чтобы искусство традиционных национальных ремесел передавалось из поколения в поколение.

Наши изделия, как сейчас говорят, в тренде в разных странах. Спрос очень большой на них, и он постоянно растет. На разных фестивалях, показах изделия вмиг раскупают. Доминируют изделия из шерсти – это наши юрты, ширдаки, ала-кийизы, которые сделаны из натуральных волокон. Это быт кочевой культуры, наше нематериальное культурное наследие, о котором узнают в разных странах.

"Кыргызстанки всегда стремятся что-то делать"

Динара Кемелова, Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-заместитель министра иностранных дел Кыргызстана:

- Конгресс женщин Кыргызстана – влиятельная организация, потому что охватывает женщин всех регионов и профессий. Сегодня, я считаю, женщины являются движущей силой Кыргызстана, и благодаря совместной работе в рамках конгресса мы можем сделать очень многое. Создавать возможности для развития женщин, в том числе в экономической сфере. Во-вторых, мы можем совместными усилиями бороться с насилием по отношению к женщинам, детям и девочкам. Наша женская роль – воспитывать будущее достойное поколение и вносить вклад в развитие нашей любимой страны. Это очень важно.

Я могу сказать, что сегодня в конгресс входят представители разных кругов – государственные и общественные деятели, бизнес-вумен, учителя, представители социальной и культурной сфер и другие. Конгресс всех нас объединяет, а вместе мы, как я уже сказала, многое можем сделать.

Для меня Конгресс женщин Кыргызстана – это возможность встречаться с замечательными женщинами, продвигать совместные проекты. Когда я была послом в Республике Корея, уделяла внимание именно расширению возможностей Конгресса женщин в международном сотрудничестве. Я старалась познакомить кыргызстанок с национальными организациями женщин в Корее. Мы, как дипломаты, многое делали для расширения связей.

Все женщины мира в принципе одинаковые. Но я заметила, что наши женщины наиболее активные, энергичные, как говорится, легкие на подъем. Вечно стремятся что-то делать. У меня есть подруга, которая начинала свою деятельность с простого ремесленничества. Потом открыла юрточный городок и начала принимать иностранных туристов. Но она на этом не остановилась, сейчас она продвигает глобальные проекты. И таких, как она, которые ставят амбициозные планы и стремятся их достичь, сегодня в Кыргызстане много. Моя подруга - это образ современной женщины-кыргызстанки, когда она не хочет останавливаться на достигнутом, а открывает для себя новые горизонты. И постоянно хочет их расширять и создавать новые возможности.

Лучший проект страны

Айнагуль Тотубаева, кандидат юридических наук:

- В нашем Конгрессе женщин Кыргызстана много хороших, нужных проектов. Но одним из лучших, считаю, является проект "Образованная женщина – образованная страна", который активно поддерживает посол Китая в Кыргызстане, уважаемая всеми нами госпожа Ду Дэвэнь. Название проекта очень верное и точное.

С образования женщины начинается образование детей, меняются отношения в семьях, на работе. У меня самой три высших образования: юридическое, экономическое, я с красным дипломом закончила еще и Дипакадемию. Много лет работала в ЖК.

Но, думаю, не главное в жизни занимать какой-то высокий пост. Главное, чтобы твои каждодневные дела приносили пользу людям, хоть маленькую. Я всегда стараюсь помочь людям всем, чем могу.