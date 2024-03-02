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В Оше незаконно играли в "Русское лото". Организаторы задержаны

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ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению незаконной организации игорной деятельности на территории Оша, установлены заведения внутри бильярдного клуба и на территории рынка без соответствующих лицензий, где незаконно проводились азартные игры, в частности "Русское лото". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело и 29 февраля 2024 года по результатам оперативно-следственных мероприятий задержаны организаторы азартных игр А.у.А. и У.К.А., указанные заведения опечатаны и закрыты.


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URL: https://www.vb.kg/435636
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош
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