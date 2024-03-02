В Оше незаконно играли в "Русское лото". Организаторы задержаны

ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению незаконной организации игорной деятельности на территории Оша, установлены заведения внутри бильярдного клуба и на территории рынка без соответствующих лицензий, где незаконно проводились азартные игры, в частности "Русское лото". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело и 29 февраля 2024 года по результатам оперативно-следственных мероприятий задержаны организаторы азартных игр А.у.А. и У.К.А., указанные заведения опечатаны и закрыты.