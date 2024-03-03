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В местных бюджетах Таласского района выявлены крупные финансовые нарушения

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- Бакыт Стамов
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28 февраля 2024 года на Колллегии территориального подразделения Счетной палаты Кыргызской Республики по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям рассмотрен отчет об аудите соответствия составления и исполнения местных бюджетов, деятельности муниципальных предприятий Таласского района, Таласской области и исполнения бюджетов отдельных учреждений, находящихся на республиканском бюджете за 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

Всего, по результатам проведенных аудитов в Таласском районе, выявлены финансовые нарушения – 64 млн 312,2 тыс. сомов, в том числе:

• при формировании доходной части бюджета, занижены плановые показатели поступлений, вследствие неполного учета имеющихся источников доходов – 1 372,3 тыс. сомов;

• жайыт комитетом не производилось отчисление в местный бюджет 1/3 части полученной платы за пользование пастбищными угодьями – 196,4 тыс. сомов;

• нарушения при выплате заработной платы, в том числе – 8 406,0 тыс. сомов;

• на вакантные должности приняты сотрудники, не состоявшие в резерве кадров – 8 268,0 тыс. сомов;

• содержание сверхштатных единиц – 48,1 тыс. сомов;

• при выплате заработной платы, не удержаны подоходный налог и отчисления в Социальный фонд – 89,9 тыс. сомов;

• завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ – 2 709,5 тыс. сомов;

• нецелевое использование бюджетных средств и средств специального счета – 8 348,3 тыс. сомов.

• сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по годовым отчетам – 405,1 тыс. сомов;

• излишки товарно-материальных ценностей – 32,2 тыс. сомов;

• необоснованное списание товарно-материальных ценностей и денежных средств, без подтверждающих документов – 679,8 тыс. сомов;

• несоблюдение условий договора аренды при предоставлении в аренду государственного (муниципального) имущества – 1 914,3 тыс. сомов;

• сокрытая по учету дебиторская задолженность – 387,9 тыс. сомов;

• нарушения требований Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" – 39 860,4 тыс. сомов.

Во все аудированные органы местного самоуправления Таласского района Таласской области направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.

Переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки материалы аудита Бекмолдоевского айыл окмоту, в части необоснованного списания денежных средств, ГСМ и передаче в аренду 6 комбайнов.


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URL: https://www.vb.kg/435639
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