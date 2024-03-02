Погода
$ 89.48 - 89.72
€ 96.18 - 97.17

В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи (фото)

147  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Сочи, где эйфория от Черного моря переплетается с восхищением от завораживающего вида Кавказских гор, проходит одно из самых ярких событий - Всемирный фестиваль молодежи - 2024. Этот фестиваль не только собирает молодых людей со всего мира, но и становится площадкой для обмена идеями, культурными диалогами и творческим вдохновением.

В программе фестиваля - широкий спектр мероприятий: от музыкальных концертов на пляже до культурных выставок и спортивных соревнований.

Но, как выше отмечалось, фестиваль - это не только развлечения, но и площадка для обсуждения актуальных проблем. В ходе дискуссионных панелей и лекций молодые активисты обсуждают вопросы окружающей среды, международного сотрудничества, и важности молодежного лидерства в современном мире.

Вечером Сочи преобразится в площадку для музыкальных фестивалей и праздничных шествий.

Этот фестиваль - это не только событие в календаре молодежи, но и зеркало разнообразия и креативности. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - это праздник, который соединяет культуры, вдохновляет на действия и оставляет незабываемые впечатления у всех, кто его посетил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435640
Теги:
молодежь, Россия, фестиваль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  