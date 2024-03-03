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США на Кыргызстане отрабатывают антикитайские санкции

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- Канат Кожоев
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Санкций в Кыргызстане уже мало кто боится и мало кто воспринимает всерьез эту устрашительно-воспитательную политику Запада. В том числе и энпэошники, не устающие предупреждать и грозить пальцем президенту. Как-то нас западные "учителя" уже наказали, как-то еще собираются наказать, но уже ясно, что сокрушительного удара по кыргызской экономике эти санкции не наносят.

Не могут этого не понимать и в Госдепе. Там тоже не дураки сидят. Тогда кому и что они хотят сказать и доказать этими санкциями?

Американские санкции сыплются на мир как из рога изобилия. Кто-то американцам слово – они в ответ санкцию, кто-то неосторожное телодвижение – а в ответ санкции целым пакетом. Администрация США на санкции щедра.

Полномасштабное "санкционирование" Запад начал с момента запуска российской специальной военной операции. Санкциями со всех сторон обложили саму Россию и стали применять этот метод "воспитания" в отношении тех государств, которые так или иначе – вольно или невольно – помогают России эти санкции обходить. Колесо возмездия чирком задело и Кыргызстан.

За последние несколько дней под американские санкции попали еще несколько компаний из Кыргызстана – ОсОО "ПроффЛаб", "Мюллер Маркт" и "Укон". Все эти фирмы, что примечательно, появились в Кыргызстане практически одновременно с началом СВО и относятся к категории компаний с иностранным участием. Первая была учреждена в марте 2022 года, вторая – в мае того же года, третья – в августе. Первая и вторая занимаются, как сказано в их уставах, "оптовой неспециализированной торговлей" (попробуй пойми, что это конкретно значит)…

Желания в ужасе схватиться за голову и побежать в Госдепартамент за прощением и снятием санкций все это не вызывает. Никто в республике не напуган и никто не считает, что тот же "ПроффЛаб", например, был величайшим кыргызским экономическим магнатом и теперь все рухнет и полетит в пропасть.

Итак, внимание – вопрос: зачем эти нестрашные санкции понадобились США?

Ответ напрашивается такой: Америка тренируется "на кошках". Отрабатывает в Кыргызстане санкции, которые планирует ввести в Китае.

Известно, что США рассматривают введение жестких санкций против китайских компаний, сотрудничающих с Россией. Также известно, что такие меры могут действительно не лучшим образом повлиять на китайскую экономику. Та и так сильно провисла после ковидной пандемии, восстанавливается не такими быстрыми темпами, как Пекину хотелось бы. А значит, по мнению разработчиков санкций, они (санкции) вполне могут заставить КНР "переосмыслить политику относительно поддержки России".

Америку не устраивает не только союзничество Китая и России, которое она надеется прекратить пакетом санкций. Как говорят в Госдепе, "США и Тайвань боятся китайского вторжения". Казалось бы – не близнецы-братья, конкретно Америке со стороны Китая ничего не угрожает, но она чего-то боится. И вооружает "младшего братишку". Тайвань изо всех сил пытается добиться независимости с помощью американского оружия. Теперь военная угроза готова подкрепиться санкциями против ряда ведущих китайских компаний.

Под удар ставится множество предприятий КНР, работающих с передовыми алгоритмами и искусственным интеллектом, разрабатывающих технологии автономного вождения или, скажем, выявления определенных генетических изменений… Для нас, кыргызстанцев, это звучит как цитата из футуристического романа. Для Китая это реальность.

В каменный век китайскую промышленность санкции, разумеется, не отбросят. Но сильно осложнят ее дальнейшее развитие. На это, собственно, и рассчитывают наши западные "товарищи", переживающие за Украину и Тайвань больше, чем за собственных детей.

А санкции, вводимые против Кыргызстана, - это, скорее всего, репетиция. Прелюдия к более серьезной атаке на более серьезного противника.


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URL: https://www.vb.kg/435641
Теги:
Кыргызстан
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