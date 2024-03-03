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Граждане могут обращаться в госорганы через систему электронных сообщений

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В целях оперативного и эффективного взаимодействия государственных и муниципальных органов Кыргызской Республики с гражданами, была внедрена единая система обращений граждан через Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики.

Государственная система электронных сообщений позволяет авторизованным пользователям Госпортала направлять обращения в виде предложения, заявления, жалобы в государственные и муниципальные органы Кыргызской Республики, и контролировать статус рассмотрения своих обращений в разделе "История обращений", а также получать оповещения о статусе рассмотрения через электронную почту или мессенджер Telegram. Дополнительно, они могут получить копию ответа на свой запрос, оценить ответ и оставить комментарий.

Пользователи Госпортала, не прошедшие авторизацию, также имеют возможность направлять обращения в государственные и муниципальные органы и получать обработанный ответ. Однако для них недоступна функция отслеживания обращения и возможность оценки полученного ответа.

Граждане также имеют возможность воспользоваться данной системой через официальные сайты государственных органов и мобильное приложение "Түндүк", что обеспечивает им удобство и доступность во взаимодействии с госорганами.

Отметим, что все обращения автоматически поступают через систему электронного документооборота "Инфодокс" к исполнителю в госорган, что позволяет автоматизировать, упростить и ускорить данный процесс.


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URL: https://www.vb.kg/435643
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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