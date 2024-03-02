"Заказуха 18-ти". Попытки саботировать ВФМ в Сочи провалились

В российском городе Сочи накануне, 1 марта, стартовал долгожданный Всемирный фестиваль молодежи. Он, напомним, продлится с 1 по 7 марта. От Кыргызстана там принимают участие чуть более 200 делегатов. Сейчас они осваиваются и налаживают дружеские связи.

Начало Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, собравшее огромное количество участников, в прямом смысле "порвало" Запад. Там, сильно надеялись, что их заявления об изоляции России сработают. Поэтому, там не придумали ничего другого, как саботировать фестиваль. На американской платформе Change.org появилась петиция, выставляющая нынешних участников аффилированными. Плюс автор полил грязью сам отбор организаторами как прошедших туда волонтеров, так и делегации.

Некий пользователь Алексей Маленков, заявил (со ссылкой на отвергнутых заявителей), что "отбор участников происходит непрозрачно, зачастую компетентных людей, имеющих опыт в проведении подобного рода мероприятий, и не допускают до участия в фестивале". Больше похоже на жалобы обиженных "отказников", не правда ли? При этом, в петиции сам автор ссылается на комментарии о неправильном заполнении желающими анкет и заявок на сайте мероприятия.

Теперь по факту. На нынешнем Всемирном фестивали молодежи в Сочи работают более 4 тыс. волонтеров из разных городов РФ. Помимо участников из постсоветских стран, включая наш Кыргызстан, на ВФМ прибыли делегаты из Индии, Аргентины, Венесуэлы и других зарубежных стран. И что примечательно, без всяких проблем.

Там участники фестиваля знакомятся не только с Россией, они презентуют российским участникам свои страны - на улицах и площадках Сириуса поют песни и исполняют народные танцы. 4 марта состоится парад участников в национальных костюмах. А на ярмарке они представят продукцию из своих стран.

Понятно, что при нынешней геополитической ситуации отбор участников и волонтеров был жестким - нужно выбрать лучших из лучших. То есть, из более 300 тыс., которые претендовали на участие, выбраны были 20 тыс. участников и более 4 тыс. волонтеров! Понятно, что те, кто остался за бортом, недовольны ситуацией. Но подобная практика - основа любого конкурса, включающего, помимо организационной работы, еще и сферу безопасности. Люди с улицы попасть туда, понятное дело, не смогут.

Более того, организаторы никого не приглашали на ВФМ, а выбирали из желающих. Поэтому, претензии недовольных, мягко говоря, безосновательны. Это, к слову, подтверждают и участники из нашего государства.

Происходящая в соцсетях атака неизвестных на организаторов фестиваля – не более, чем очередная западная "заказуха" для политизирования мероприятия. Это доказывает и тот факт, что с 10 февраля – момента запуска петиции на платформе, она собрала всего 18 подписей. То есть, 18 недовольных из 300 тыс. желающих! Видимо, дела у западных заказчиков в попытках дискредитировать Россию и ее масштабное мероприятие, в очередной раз провалились. Мы же, от своей редакции, желаем нашей делегации хорошей работы на площадке сочинского фестиваля.