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Молодежь со всего мира объединяется в Сочи

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- Назгуль Абдыразакова
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В солнечном Сочи в университете "Сириус" проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС). Это грандиозное мероприятие, первоначально стартовавшее в Праге в далеком 1947 году, сегодня собрало под своими флагами представителей молодежи из 180 стран мира.

Неделя обещает быть насыщенной и увлекательной для участников, предлагая широкий спектр лекций и мастер-классов по различным темам: искусственный интеллект, образование, экономика и многое другое. Молодые люди имеют уникальную возможность обменяться знаниями и идеями в этом уникальном образовательном пространстве.

Впечатления участников из Кыргызстана:

Студентка 4 курса Кыргызского Российского Славянского Университета Ангелина Тарасенко:

Мы прошли захватывающую экскурсию по объектам фестиваля, где представлены такие инновации, как киберспорт и искусственный интеллект. Здесь имеется большая библиотека, где собирают книги, оставленные участниками со всех концов света. Завтра я планирую принести роман Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Студент Международного университета Центральной Азии Кирилл также в восторге от ВФМ: "Ощущения просто непередаваемые, хотя я немного переживаю, что не смогу участвовать во всех мероприятиях. Территория просто огромна, хочется увидеть все. Я рад, что смог попасть сюда. Это незабываемый опыт и знания, и я завел множество новых знакомств с участниками из разных стран".

Гид-инструктор Вадим Гладков из Иссык-Кульской области поразился масштабности мероприятия: "Это действительно крупное событие, все организовано четко. Сочи профессионально продвигает свой туризм. Такого сервиса, как здесь, не хватает нам в Кыргызстане".

Каждый день ВФМ-2024 несет в себе определенный смысл, который единым потоком пронизывает все мероприятия и форматы программы.


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URL: https://www.vb.kg/435648
Теги:
молодежь, Россия, фестиваль, Кыргызстан
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