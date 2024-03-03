Что рассказал глава "Росатома" на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев привлек внимание молодых лидеров со всего мира, выступив с лекцией под названием "Атомные технологии для устойчивого развития".

Лихачев рассказал о значимости атомной энергетики в достижении глобальных целей устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций. Он подчеркнул, что из 25 проектов экспорта атомных технологий в мире сегодня 22 реализует "Росатом", что делает эту Государственную корпорацию безусловным лидером в этой области.

"Мы не только лидеры поколения III+ реакторных технологий. Мы разработали атомный ландшафт четвертого поколения, который основан на принципе природного уровня безопасности и замыкании ядерного топливного цикла. Россия – единственная страна, которая на практике реализует проекты четвертого поколения", - отметил генеральный директор "Росатома".

Лихачев также рассказал о ходе развития Северного морского пути, строительстве новых ледоколов, а также о разработках Госкорпорации в области создания квантовых компьютеров и производства новых радиофармпрепаратов.

"Все наши технологии надо экзаменовать на пользу людям, на гуманитарный результат. Главное для чего мы работаем – это человек!" - заключил Алексей Лихачев, вызвав бурную аплодисментов в зале.

Этот выступление стало не только погружением в мир атомной энергетики, но и ознакомлением с ключевыми направлениями развития "Росатома" в сфере инноваций и устойчивого развития.

Справка: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС. Она стремится к развитию низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику, и играет ключевую роль в развитии атомной энергетики.