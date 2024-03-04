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GameCon Central Asia 2024: Путь к успеху для молодых разработчиков игр

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел "GameCon Central Asia 2024". Это первая культурная конвенция, цель которой - установить новую эру сотрудничества между европейскими и центрально-азиатскими разработчиками игр для взаимного роста в глобальной индустрии игр. Мероприятие акцентировало внимание на культуре, инновациях и творчестве, предоставляя пространство для развития новых идей, формирования связей, обмена знаниями и внедрения инноваций с ведущими компаниями по разработке игр из Франции, Германии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Проект был организован Французским Альянсом в Бишкеке , Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Институтом.

Эксперт по культуре Гёте-Института в Казахстане Наргиза Бексалова-Ян поделилась с изданием vb.kg своими мыслями по поводу мероприятия.

"Мероприятие GameCon Центральной Азии 2024 направлено на укрепление связей между разработчиками игр из Германии, Франции и Центральной Азии с особым акцентом на Кыргызстане. Гёте-Институт занимается культурными проектами в Кыргызстане, и одним из них является GameCon, потому что индустрия игр и креативная индустрия - это наша стезя. Мы стараемся укреплять культурные связи между нашими странами, и рады видеть, что наш проект пользуется популярностью среди молодежи. Мы пригласили разработчиков из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также гостей из Франции и Германии, чтобы создать площадку для обмена информацией и идеями", –сказала Бексалова-Ян.


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URL: https://www.vb.kg/435651
Теги:
Германия, молодежь, Франция, Центральная Азия, информационные технологии, Бишкек
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