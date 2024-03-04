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В США назвали сроки отправки войск на Украину

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В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х.

"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", - сообщил он.

Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно.

Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.

В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".

Источник: 1prime.ru


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URL: https://www.vb.kg/435653
Теги:
Россия, США, Украина, Джозеф Байден
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