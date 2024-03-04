Казахстанцев будут штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

В Астане предупредили о запрете проезда на желтый сигнал светофора. Нарушение будет автоматически фиксироваться камерами видеонаблюдения, передает СМИ.

По информации правоохранителей, зачастую ДТП происходят при проезде перекрестка на желтый сигнал. Полиция напомнила водителям, что в соответствии с правилами дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение, а мигающий зеленый предупреждает, что вскоре будет включен запрещающий сигнал.

Призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Так, за истекший год зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, произошедших по причине проезда на запрещающий сигнал светофора (красный, желтый). В результате данных аварий погибло 6 человек, пострадало 246 человек. Уже с начала года совершено порядка 400 дорожно-транспортных происшествий, – заявили в полиции.