За неделю в Кыргызстане выявлено 21 061 нарушений ПДД

С 26 февраля по 3 марта 2024 года ГУОБДД МВД КР по предвартельным данным было выявлено 21 061 нарушение правил дорожного движения.
из них:
-253 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-231 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-75 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1015 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-3187 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-2 случаев Автохулиганство;
- 3 600 случая превышения скоростного режима;
- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
- кроме того, 12 700 факта нарушения других правил дорожного движения:
- 21 061 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".