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За неделю в Кыргызстане выявлено 21 061 нарушений ПДД

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С 26 февраля по 3 марта 2024 года ГУОБДД МВД КР по предвартельным данным было выявлено 21 061 нарушение правил дорожного движения.

из них:

-253 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-231 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-75 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-1015 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-3187 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-2 случаев Автохулиганство;

- 3 600 случая превышения скоростного режима;

- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 12 700 факта нарушения других правил дорожного движения:

- 21 061 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".


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URL: https://www.vb.kg/435660
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