Работу ТЭЦ Бишкека приостановят на 30-40 дней

Планируется приостановить работу ТЭЦ Бишкека и теплосетей для проведения полномасштабных ремонтных работ. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев.

По его словам, если в прошлые годы такая остановка работы проводилось в мае-июне, то в этом году планируем приостановить работу теплоцентрали примерно на 30-40 дней, это будет зависеть от объема работ.

"График ремонтных работ будет известен позже, и о нем будет сообщено потребителям дополнительно", - добавил он.

Источник: Кабар