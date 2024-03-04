Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 96.48 - 97.48

Работу ТЭЦ Бишкека приостановят на 30-40 дней

327  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Планируется приостановить работу ТЭЦ Бишкека и теплосетей для проведения полномасштабных ремонтных работ. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев.

По его словам, если в прошлые годы такая остановка работы проводилось в мае-июне, то в этом году планируем приостановить работу теплоцентрали примерно на 30-40 дней, это будет зависеть от объема работ.

"График ремонтных работ будет известен позже, и о нем будет сообщено потребителям дополнительно", - добавил он.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435661
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  