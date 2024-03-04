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Кабмин вводит запрет на религиозные браки без госрегистрации

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- Азиз Осмонов
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Кабмин Кыргызстана предлагает принять в Кыргызстане новый Семейный кодекс.

Там предлагают четко подчеркнуть, что брак в нашей стране заключается только между мужчиной и женщиной. То есть, официально прописывается запрет на однополые браки. Также запрещаются браки между родственниками по прямой линии до седьмого колена. Сейчас эта норма только до третьего колена.

Для защиты девочек от ранних браков, Кабмин предлагает прописать брак только с 18 лет, исключая норму о снижении брачного возраста на один год. А также вводит запрет на религиозные бракосочетания без государственной регистрации.

Также отныне все брачующиеся перед вступлением в брак должны пройти обязательное медобследование. А женщины могут оставлять свою фамилию, прикрепляя к ней фамилию мужа, например, к девичьей Курманова она может добавить фамилию супруга, скажем, Осмоналиев. То есть, стать Курмановой-Осмоналиевой.


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URL: https://www.vb.kg/435663
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