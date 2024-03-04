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В Министерстве юстиции состоялась презентация "Электронного нотариата"

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Министерство юстиции объявляет о запуске в боевой режим АИС "Электронный нотариат 2.0" и АИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридически лиц, филиалов (представительств)", финансируемых Евразийским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

В мероприятии приняли участие министр юстиции А. Баетов, заведующий отделом цифрового развития Администрации Президента КР А. Буржуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Республики в КР г-н Ли Вонджэ, Вице-Президент ЕБРР М. Боуман.

Международным партнерам была предоставлена информация о реформах и достижениях ведомства в цифровом направлении.

- С 1 февраля 2024 года была запущена в боевом режиме АИС "Электронный нотариат 2.0". В рамках модернизации вводится публичный реестр отмененных доверенностей, авторизация сотрудников (администраторов) через Единую систему идентификации, модуль "Личный кабинет гражданина", где предполагается верификация и аутентификация пользователей с помощью двухфакторной аутентификации: фото-фиксация обратившегося лица для получения нотариальной услуги и биометрическая идентификация (отпечатки пальцев) заявителей и нотариусов.

Для совершения нотариальных действий дистанционно, создается личный кабинет заявителя через облачную электронную подпись. И возможность удостоверения сделки онлайн с участием двух и более нотариусов.

- Согласно приказу Министерства юстиции Кыргызской Республики от 27 февраля 2024 года № 33 запущена в боевом режиме АИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)", с 28 февраля 2024 года.

Теперь регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц можно оформить в электронной форме. Для этого заявителю необходимо иметь облачную электронную подпись, позволяющую производить подпись документов в информационной системе. Документы подаются в регистрирующий орган в виде электронного формата бумажного носителя.

Кроме того, в территориальных подразделениях юстиции внедрена оплата государственной пошлины за регистрацию, перерегистрацию и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц через QR-код электронный кошелек "О! Деньги" и "Мбанк".

Также, в целях реформирования системы регистрации юридических лиц выбор налогового режима, а также выбор страхового тарифа будет производится со стороны Министерства юстиции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435667
Теги:
нотариус, Кыргызстан
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