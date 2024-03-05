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Кыргызстанцев в марте ждут длинные выходные на 8 марта и Нооруз

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Кыргызстанцы на следующих выходных в честь Международного женского дня отдохнут три дня подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

В ведомстве пояснили, поскольку 8 марта (пятница), Международный женский день, является праздничным нерабочим днем, в государственных организациях 7 марта будет короткий день. Таким образом, кыргызстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - с 8 по 10 марта.

Кроме этого, длинные выходные граждан ожидают с 21 по 24 марта. Праздник Нооруз, который отмечается 21 марта, в этом году выпадает на четверг. В этой связи кабинет министров объявил 22 марта (пятница) нерабочим днем.

Вместо 22 марта кыргызстанцы будут работать 8 апреля.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435669
Теги:
праздник, Кыргызстан
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