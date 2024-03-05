Границу США за год пересекли 50 тысяч выходцев из Центральной Азии

Сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс заявил со ссылкой на "высокопоставленного чиновника", что в 2023 году границу США незаконно пересекли более 50 тыс. выходцев из Центральной Азии. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам сенатора Дэйнса, власти обеспокоены потоком мигрантов и опасаются, что они могут быть "частью спящих ячеек для террористической атаки на США".

По данным некоммерческой организации Центр анализа записей трансакций, отслеживающей судебные слушания о предоставлении убежища в США, на сегодняшний день разбирательств в суде по подобным делам ожидают как минимум 40 тыс. граждан стра Центральной Азии. Из них 17 тыс.- граждане Узбекистана, 7 тыс.- Киргизии, 3 тыс.- Таджикистана, 2,7 тыс.- Казахстана, 2 тыс.- Туркменистана.

Источник: ВЭС24