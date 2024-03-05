В России "Википедию" могут заблокировать по закону о популяризации VPN

"Википедия" может быть заблокирована в России по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", – уточнил Горелкин.

По его словам, вся ценная информация, доступная на этом ресурсе, продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в рунете. Теперь, по мнению Горелкина, остается сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть безопасный вариант из российских аналогов.

"Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РЦОИТ)", – заключил депутат.

17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.

Источник: Ведомости