Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 96.48 - 97.48

В России "Википедию" могут заблокировать по закону о популяризации VPN

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Википедия" может быть заблокирована в России по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", – уточнил Горелкин.

По его словам, вся ценная информация, доступная на этом ресурсе, продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в рунете. Теперь, по мнению Горелкина, остается сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть безопасный вариант из российских аналогов.

"Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РЦОИТ)", – заключил депутат.

17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.

Источник: Ведомости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435675
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  