В Кыргызстане повысили штрафы за курение в неположенных местах

Введен запрет на курение общественных местах, сообщает информационно-правовой портал "Токтом".

По его данным, Законом КР от 28 февраля 2024 года № 61 расширен перечень мест, где запрещается курение табака и никотина, в том числе с использованием водяных трубок (кальяна), систем для нагревания табака и других курительных принадлежностей, а также использование ЭСДН (включая электронные сигареты). Так, теперь курение запрещено в общественных местах, за исключением мест, специально выделяемых для курения.

Помимо зданий аэропортов, в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, а также на рабочих местах и в рабочих зонах зданий, сооружений и помещений разрешено выделять специальные помещения для курения и оборудовать их в соответствии с санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами.

Специальные места для курения в общественных местах, находящихся на соответствующей территории, определяют и обеспечивают органы местного самоуправления.

Штраф с физических лиц за курение табачных изделий в неустановленных местах повышен с 10 до 30 расчетных показателей. Также повышены штрафы за нарушение правил защиты населения от вредного влияния табачных изделий и за нарушение порядка реализации и обращения табачных изделий.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар