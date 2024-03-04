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Медведев заявил о невозможности возрождения Советского Союза

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- Назгуль Абдыразакова
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Возродить Советский союз в том виде, в котором он был, невозможно. Об этом на Всемирном фестивале молодежи в Сочи заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках.

По его словам, дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно.

"Советский Союз был достойным наследником Российской империи. Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями - великой Россией, малой Россией и новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой", - заявил Медведев


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URL: https://www.vb.kg/435678
Теги:
Дмитрий Медведев, Россия, фестиваль, СССР
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