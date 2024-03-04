Медведев заявил о невозможности возрождения Советского Союза

Возродить Советский союз в том виде, в котором он был, невозможно. Об этом на Всемирном фестивале молодежи в Сочи заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках.

По его словам, дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно.

"Советский Союз был достойным наследником Российской империи. Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями - великой Россией, малой Россией и новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой", - заявил Медведев