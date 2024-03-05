Вадим Титов: Атомная энергетика решит вопрос отходов

Росатом развивает поколение IV атомной энергетики, которое будет работать на замкнутом топливном цикле. Об этом заявил генеральный директор "Русатом - Международная Сеть" Вадим Титов на сессии "Международное экосообщество - создавая будущее вместе" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

По его словам, данное направление решит вопрос отходов.

"Эта технология позволит использовать продукты переработки отработавшего ядерного топлива в новом энергетическом цикле. Помимо атомной энергетики, конечно, для нас важны другие технологии. Мы сегодня являемся оператором по обращению с отходами первого и второго класса, занимаемся работой по снижению негативного наследия. Мы очень гордимся тем, что Росатому поручено решать сложнейшие экологические задачи, в том числе связанные с судьбой всемирного наследия озера Байкал. Росатом занимается рекультивацией Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, решает проблемы наследия города Усолье-Сибирского и другие.

Производство электроэнергии благодаря работе электростанций важно. Поэтому атомная электростанция сегодня является одним из ключевых факторов снижения негативного выброса углекислого газа в мире. Работает огромное количество электростанций общей мощностью, которая, по данным МАГАТЭ, составляет 400 ГВт. Четверть из них - это атомные электростанции, построенные по российскому дизайну. Все вместе эти электростанции в год не позволяют выбросить более 2-х тонн углекислого газа. Это сравнимо с территорией лесов на планете. Поэтому в этом смысле атомная энергетика уже сегодня является важным средством снижения негативного воздействия на окружающую среду. Не случайно, что атомная энергетика во всех программах будущего развития зеленых источников энергии практически во всех признана одним из приоритетов. На конференции ООН по изменению климата в Дубае было признано, что атомная энергетика должна сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата. Мы, как Росатом, поддержали инициативу утроения мощностей атомных электростанций к 2060 году, и мы уверены, что, в том числе, как никто другой, можем содействовать достижению этой цели. Потому что сегодня Росатом является компанией номер один в мире по сооружению атомных электростанций за рубежом. Мы сегодня строим 22 блока в 77 странах. Росатом впервые ввел в эксплуатацию плавучую атомную электростанцию, которую можно разместить в отдаленных и сложно доступных территориях.

Мы гордимся тем, что являемся партнерами для Турецкой Республики в сооружении первой атомной электростанции на территории Турции. Это будет важнейший энергоисточник в стране, обеспечивающий порядка 10 процентов электроэнергии в Турции. Один из вопросов, который был поставлен перед нами, когда мы начали реализацию данного проекта, это то, что в районе расположения станции очень сложная проблема с двумя уникальными видами черепах (зеленой морской черепахой и головастой морской черепахой), которые находились под угрозой исчезновения. С турецкой стороной мы реализовали масштабную программу по сохранению черепах.

Мы также участвовали в проекте "Ризотоп проджект" по спасению носорогов, где в рога животных помещают радиоактивный материал для защиты от браконьеров. Радиоактивный мониторинг - это единственный инструмент, который применяется во всем мире", - заявил Титов.