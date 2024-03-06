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Певица Каныкей: Меня никогда не интересовал хайп вокруг моей личности

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- Назгуль Абдыразакова
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Наша первая встреча с талантливой певицей Каныкей состоялась десять лет назад. За это время произошли значительные изменения. Она вышла замуж и стала мамой, но ее душевная глубина и простота остались неизменными. Недавно Каныкей была награждена званием отличника культуры КР. В преддверии весенних праздников мы обсудили ее творческие планы, воспитание детей и многое другое. Об этом и другом певица рассказала нашему изданию vb.kg:

Творческая деятельность

В настоящее время я возглавляю оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозова. Я постоянно работаю над собой. В свое время я провела около года в США по туристической визе, но, будучи туристом, не имела права на работу.

Успехи и планы

Благодаря своей постоянной работе, мне удалось добиться определенных успехов в моей творческой деятельности. Впереди у меня много интересных проектов и идей, но организация концерта требует значительных усилий и времени.

Детская мечта

Если бы можно было вернуть время, я бы выбрала балет, ведь это была моя детская мечта. Несмотря на трудности, я считаю, что человек должен следовать зову своего сердца.

Отношение к славе и личная жизнь

Меня никогда не интересовал хайп вокруг моей личности. Для меня всегда важен баланс. Наблюдая за жизнью иностранных артистов, я вижу, что они остаются настоящими даже вне сцены, например, когда делают покупки в магазине. Семья и домашний уют всегда были для меня приоритетом, и я стараюсь сохранить эту гармонию в своей жизни.

Подход к ошибкам и достоинствам

Никто не идеален. У каждого свои недостатки и сильные стороны. Бывает, что у кого-то карьера складывается успешно, но личная жизнь проблематична, и наоборот. Я стараюсь брать лучшее от других людей в качестве примера.

Внутреннее преображение

За последние 10 лет, вероятно, я не очень сильно изменилась, но мне удалось открыть новые аспекты своей личности. Общение с разными людьми и трудности в творчестве позволили мне стать более открытой и гибкой.

Воспитание детей

Я не придерживаюсь строгого метода воспитания детей. Если видим прогрессивные методики, стараемся их использовать, но делаем это естественно, исходя из своих чувств. Не считаю себя идеальной мамой. Человек всегда адаптируется к обстоятельствам, особенно, когда становится родителем, и новые навыки приходят по мере необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/435681
Теги:
музыка, Кыргызстан
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