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Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака и национальной одежды.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Ак калпака – национального головного убора кыргызов!

Сохранение и дальнейшее развитие нации напрямую связано с языком, ценностями, историей и культурой народа. Нет сомнений в том, что наша национальная одежда, начиная с Ак калпака, символизирующего горы, покрытые белым снегом и ледниками, является древнейшим, самым гордым, самым важным и самым удобным элементом кыргызской культуры. И сегодня в эпоху глобализации невозможно представить каждого кыргыза без Ак калпака.

Осознавая, что Ак калпак – это национальный символ, гордость народа, граждане выступили с инициативой об учреждении праздника Дня Ак калпака, который был поддержан народом и превратился во всенародный праздник. И в настоящее время национальный головной убор, символизирующий вершины гор Ала-Тоо, покрытые белым снегом, является важнейшим элементом материального наследия.

Ак калпак, изначально придуманный как универсальная защита от дождя, ветра и знойного солнца, – это действительно удивительная находка, историческое наследие, оставленное предками будущим поколениям.

Как каждое слово древнего кыргызского народа с многовековой историей всегда было уместно и имело глубокий смысл, так и наша национальная одежда, начиная с Ак калпака, включает в себя не только художественно-эстетическую и практическую стороны, но и всю жизненную философию. Наши мудрые предки передавали эти ценности из поколения в поколение и придавали особое значение Ак калпаку.

Будущее будет оценивать нас по нашему отношению к нашим национальным ценностям, традициям, истории, и поэтому мы, как нынешнее поколение, обязаны продолжать великую традицию наших предков.

Пусть наши мужчины гордо носят Ак калпак, наши сестры Ак жоолук, а наши матери – Ак элечек! Высоко цените обряды и традиции кыргызского народа, с уважением носите наш головной убор Ак калпак!

Еще раз – с праздником!".


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URL: https://www.vb.kg/435683
Теги:
праздник, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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