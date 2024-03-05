Суд приговорил активиста Мелиса Аспекова к 7 годам лишения свободы

Первомайский районный суд признал виновным активиста Мелиса Аспекова и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 36 (приготовление к преступлению), частью 1 статьи 278 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Аспекова задержали в сентябре 2023 года по делу о подготовке массовых беспорядков.

Источник: akipress.org