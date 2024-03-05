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Суд приговорил активиста Мелиса Аспекова к 7 годам лишения свободы

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Первомайский районный суд признал виновным активиста Мелиса Аспекова и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 36 (приготовление к преступлению), частью 1 статьи 278 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Аспекова задержали в сентябре 2023 года по делу о подготовке массовых беспорядков.

Источник: akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/435685
Теги:
Первомайский район, суд, Мелис Аспеков
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