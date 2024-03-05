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В КР завершилась разработка Стратегии развития инвестиционной политики

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики завершило работу по разработке проекта Стратегии развития инвестиционной политики на период 2024-2029 годов. Документ долгосрочный. Об этом на своей странице в соцсети заявил глава Нацагентства по инвестициям Талантбек Иманов.

"Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, энергосектору и возобновляемым источникам энергии, промышленности, туризма, горнодобывающей отрасли, сектору информационных технологий, инновациям и модернизации инфраструктуры.

В целом проект Стратегии предусматривает комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата страны, среди которых - обеспечение правовой защиты и равных условий для всех инвесторов, гарантия отсутствия дискриминации, прозрачность процессов принятия инвестиционных решений и защита прав инвесторов.

Реализация данной стратегии позволит создать устойчивые условия для экономического роста и развития страны, укрепит ее позиции на международной арене и будет способствовать достижению высокого уровня жизни населения.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать необходимые условия для эффективной и успешной реализации стратегических целей и задач, поставленных Главой государства", - написал чиновник.


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URL: https://www.vb.kg/435686
Теги:
Кыргызстан
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