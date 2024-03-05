Инфляция, цифровой сом и новые банкноты. Интервью с главой Нацбанка КР

6 марта исполняется 32 года со дня образования Национального банка Кыргызской Республики. По такому случаю редакция КНИА "Кабар" решила побеседовать с председателем НБ КР Кубанычбеком Боконтаевым, который ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся результатов деятельности финансового регулятора, устойчивости банковской системы, экономической ситуации и др.

Кубанычбек Кенешович, добрый день. В каком настроении Национальный банк подошел к своему 32-му дню рождения?

- Добрый день. Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение на интервью. Что касается настроения Национального банка, то оно остается рабочим в силу широкого круга стоящих перед нами целей и задач.

Непрерывно продолжается работа по основным направлениям нашей деятельности. Национальный банк продолжает обеспечивать ценовую стабильность в стране, устойчивость национальной валюты, надежность банковского сектора и платежной системы. Есть определенные положительные результаты. Но, как и практически в любой сфере, работа не обходится без определенных сложностей. Как вы знаете, период последних лет был весьма нелегким не только для нас, но и для большинства стран мира. Он ознаменовался чередой внешнеэкономических шоков и кризисов, связанных с геополитикой.

В этих условиях Нацбанк продолжил придерживаться денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение ценовой стабильности и минимизацию внешнеэкономических потрясений. Принят комплекс денежно-кредитных и макропруденциальных мер, в числе которых повышение учетной ставки, пересмотр отдельных регуляторных требований, регулирование ликвидности в банковском секторе и другие.

Какова ситуация с инфляцией в КР? Каковы итоги 2023 года в этой сфере?

- Благодаря мерам Национального банка удалось снизить показатель годовой инфляции с двухзначных показателей в 14,7% в декабре 2022 года до однозначных в 7,3% в декабре 2023 года. По состоянию на 23 февраля 2024 года он составил 5,2%. Наблюдается относительная ценовая стабильность, что является одной из ключевых задач Нацбанка.

Мы видим, что в структуре инфляции быстрыми темпами замедляется рост цен на продовольственные товары. К примеру, к концу 2023 года рост цен на непродовольственные товары сократился до 3,4 %, в то время как к концу 2022 года составлял 15,8%. Наблюдается также снижение темпов роста цен на непродовольственную группу товаров и услуги, но более сдержанными темпами.

На формирование инфляции продолжают оказывать влияние внешние факторы главным образом из-за сохранения геополитических рисков во внешней среде. В качестве внутренних условий, оказывающих влияние на уровень инфляции, рассматриваются такие факторы, как повышенный внутренний спрос, а также воздействие пересмотра тарифной политики государства.

Какова текущая ситуация в банковской системе по итогам 2023 года?

- Банковская система остается устойчивой, растут основные показатели данного сектора, расширяется ресурсная база коммерческих банков, что свидетельствует о росте доверия населения к банковской системе и усилении их сберегательного поведения. Банковский сектор продолжает активно кредитовать реальный сектор экономики, что также отражается в показателях экономического роста. Межбанковский денежный рынок остается стабильным.

Если обратиться к цифрам, то суммарные активы банковского сектора с начала 2023 года выросли на 27,4% и достигли 614 млрд сомов. Эта динамика оказывает благоприятное воздействие на отечественную экономику. Улучшается финансирование для развития крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, кредитование предпринимателей и физических лиц.

Так, объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора составил 258 млрд сомов, то есть увеличился с начала 2023 года на 26,3%. Объем депозитной базы составил около 431 млрд сомов, увеличившись на 27,3% по сравнению с показателями на конец 2022 года.

Нацбанк также проводит соответствующую работу по дедолларизации экономики. Так, уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора в течение 2023 года снизился на 1,5 процентных пункта и составил 22%. Эффективная работа в этом ключе позволяет снижать риски, связанные с зависимостью от курса иностранной валюты.

За счет мер Национального банка на внутреннем валютном рынке в последнее время ситуация достаточно стабильная. Национальный банк в рамках режима плавающего обменного курса периодически участвует в валютных торгах для предотвращения резких колебаний обменного курса. С начала текущего года совершена одна интервенция по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 23,5 млн долларов США.

А что можно сказать о текущей ситуации в платежной системе по итогам 2023 года?

- Прежде всего, важно понимать, что безналичные платежи способствуют прозрачности денежного обращения и тем самым помогают сокращать теневую экономику. Недавно постановлением Кабмина и НБКР утвержден очередной этап Госпрограммы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2023-2027 годы. Для участников платежной системы Нацбанк также принял стратегический документ "Основные направления развития платежной системы Кыргызской Республики на 2023–2027 годы".

Что касается результатов работы, то изменения ключевых показателей платежной системы показывают также положительную динамику.

Во-первых, в республике неуклонно растет общее количество выпущенных банковских платежных карт. По состоянию на 1 января 2024 года насчитывается более 6,9 млн штук, т.е. за год их стало больше на 32,7 %. Из них 3,5 млн – карты национальной системы "Элкарт". Можно констатировать, что отечественные карты, согласно статистике, пользуются большим доверием и популярностью среди населения. Рост эмиссии карт "Элкарт" составил 16,7 % по сравнению с 2022 годом.

В целом граждане стали пользоваться картами гораздо активнее. За 2023 год с использованием банковских платежных карт проведено более 204,2 млн операций на сумму 826,2 млрд сомов. Это на 59,2 % больше чем в 2022 году. Объем операций при этом также вырос на 57,5 %.

Помимо этого, Нацбанк ведет непрерывную работу по созданию и развитию соответствующей инфраструктуры, благодаря чему в стране появляется все больше банковского оборудования. Так, за год появилось более двухсот новых банкоматов. На 1 января 2024 года в Кыргызстане установлено 2 260 банкоматов, в прошлом году было 2041. Кроме того, на 1 января текущего года функционируют 23 009 POS-терминалов, 2 775 платежных терминалов банков и 13 051 платежный терминал платежных организаций.

На конец 2023 года также зафиксировано 6,5 млн электронных кошельков, что на 19,7 % больше показателя 2022 года. Использование электронных денег обретает не менее значительные масштабы. В 2023 году проведено 47,5 млн операций с использованием электронных денег на сумму 106,7 млрд сомов.

Через платежные организации Кыргызстана в 2023 году прошло 235,2 млн платежей на сумму 379,9 млрд сомов, объем платежей по сравнению с 2022 годом вырос в два раза.

Национальный банк и далее будет продолжать комплексную работу для достижения еще более существенных показателей в этой сфере.

В 2022 году НБ КР ввел единый Национальный стандарт QR-кода для всех банковских и платежных организаций по всей стране. Каковы сегодня итоги этой работы?

- Необходимо понимать, в чем, собственно, польза платежей с помощью QR-кода Национального стандарта. Прежде всего, оплата с помощью QR-кода, конечно, является не только удобной, но и доступной с экономической точки зрения. На сегодня это один из самых быстрых и дешевых способов проведения платежей и переводов.

Разработка и введение единого национального стандарта QR-кода позволили создать по этому платежному инструменту единое платежное пространство в стране, что в целом стимулирует развитие безналичных расчетов, поскольку позволяет объединить в единую систему всех пользователей мобильных платежных приложений на территории Кыргызстана.

Например, если прежде гражданам приходилось уточнять у продавцов, есть ли у них QR-код того или иного банка, то после создания единого платежного пространства такая надобность отпадает, т.к. стандартизация QR-кода позволяет осуществлять платежи независимо от вида электронного кошелька или мобильного приложения. Надо отметить, что в некоторых странах СНГ только сейчас начинаются аналогичные работы по созданию единого стандарта QR-кода.

В декабре 2022 года банки и платежные организации Кыргызстана, имеющие мобильные приложения, завершили межсистемную интеграцию платежных систем с использованием QR-кода национального стандарта, что позволило пользователям мобильных приложений повсеместно совершать платежи и переводы с использованием QR-кода.

На 1 января текущего года в торгово-сервисных предприятиях и центрах обслуживания населения во всех регионах республики уже установлено более 38,9 тыс. QR-кодов, что по сравнению с прошлым годом больше в 11,4 раза. Многократно увеличилось число платежей посредством QR-кода в 2023 году. Проведено 3,1 млн таких платежей и переводов на сумму 3,2 млрд сомов, из них за госуслуги – 27,5 тыс. платежей на сумму 65,4 млн сомов. Например, с мая по декабрь 2022 года посредством QR-кода было проведено всего 7,8 тыс. платежей на общую сумму 12 млн сомов. Положительная динамика налицо.

Мы не намерены останавливаться и в нынешнем году планируем расширить охват QR-кодами торгово-сервисных предприятий в регионах страны путем проведения повсеместной обширной информационной кампании для повышения осведомленности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о преимуществах использования платежных QR-кодов.

Какова общая ситуация с налично-денежным обращением на сегодня?

- Общая сумма наличных денег в обращении за 2023 год по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4,2 % и составила 207,3 млрд сомов. В 2022 году в обращении было 198,8 млрд сомов.

Нацбанк постоянно совершенствует защитные свойства и дизайн национальной валюты. Если на заре независимости Кыргызской Республики мы имели банкноты, представляющие простые купоны с минимальным комплексом защиты, то со временем кыргызский сом колоссально преобразился, и сегодня это уже банкнота с самым современным комплексом защиты и изысканным дизайном. В прошлом году мы отметили 30-летний юбилей национальной валюты, которая остается одной из самых стабильных в регионе.

Именно к 30-летию национальной валюты 10 мая 2023 года введена в обращение новая пятая серия банкнот номиналами 200, 500 и 1000 сомов. Эти банкноты получили признание не только внутри страны, но также и за пределами Кыргызстана. Так, пятая серия банкнот стала лауреатом престижного конкурса "Банкнота года" в номинации "Лучшая новая серия банкнот 2023 года" на международной конференции по высокозащищенной продукции.

Кроме этого, выпуск новых банкнот пятой серии в октябре 2023 года отмечен специальным призом в категории "Признание за инновационный и всесторонний подход Национального банка по выпуску банкнот" за вклад в развитие индустрии в области налично-денежного обращения.

Удостоена награды и наша нумизматическая продукция. Коллекционная монета "Азиатские игры" серии "Спорт", выпущенная в 2022 году в честь проведения XIX Азиатских игр, заняла третье призовое место на международном конкурсе "Монетное созвездие" в номинации "Сувенирная монета", прошедшем в ноябре 2023 года. В конкурсе были представлены 23 участника из 18 стран мира.

С 2022 года НБ КР совместно с Агентством по защите депозитов ведет работу по реформированию систем защиты депозитов. Какие на сегодня итоги этой работы?

- Одним из важных результатов этой работы стало принятие 23 мая 2023 года Закона "О внесении изменения в Закон КР "О защите банковских вкладов (депозитов)". Благодаря этому увеличена с 200 тыс. до 1 млн сомов гарантированная сумма по депозитам вкладчиков коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них банкротства. Безусловно, это весьма значимое и положительное событие для всех вкладчиков Кыргызстана.

Кроме того, 19 марта вступят в силу изменения в Закон "О защите банковских вкладов (депозитов)", согласно которым у Агентства по защите депозитов (АЗД) появится функция по ликвидации банков. Соответственно, произойдет реорганизация АЗД, и к нему присоединится Агентство по ликвидации банков КР. Дополнительно АЗД получает функцию по рассмотрению обращений, так называемых проблемных заемщиков.

В рамках этой функции АЗД будет заниматься изучением и решением системных проблем в этой сфере с целью предотвращения возникновения проблем у добросовестных заемщиков.

Вместе с тем вышеуказанный Закон расширит охват страхования депозитов путем включения электронных денег, эмитируемых банками, держателями которых являются физические лица и индивидуальные предприниматели.

Довольно важным новшеством является то, что отныне гарантийный случай будет наступать гораздо быстрее, а именно с момента отзыва лицензии надзорным органом. До этого процесс нередко затягивался, поскольку приходилось подолгу ждать начала процедуры принудительной ликвидации обанкротившегося банка, соответственно, выплат денег вкладчикам. Иными словами, по новому закону, если сегодня у банка отозвали лицензию, то, условно говоря, уже завтра он должен выполнить установленные обязательства перед вкладчиками. Понятно, что в таких условиях доверие клиентов к банкам возрастает.

Безусловно, работа на этом не останавливается. Планируется дальнейшее совершенствование системы защиты депозитов с учетом международных стандартов.

МВФ многие годы настаивал на том, чтобы "Керемет Банк" был передан Нацбанком кабмину. Многие депутаты парламента и специалисты критиковали НБ КР за владение "Керемет Банком". Какие на сегодня итоги в этом направлении?

- Последние два года НБКР вел системную и очень трудную работу по решению этой проблемы. Она завершилась тем, что на сегодня НБКР передает "Керемет Банк" кабинету министров. Новость о приобретении кабинетом министров у Нацбанка пакета акций "Керемет Банка" вызвала определенный интерес общественности, поэтому следует дать более подробные разъяснения по данному вопросу.

Как известно, в феврале текущего года Жогорку Кенеш принял Закон "О приобретении кабинетом министров КР пакета акций открытого акционерного общества "Керемет Банк" у Национального банка". Закон на днях подписан президентом и скоро вступит в силу.

В первую очередь, важно понимать, что речь тут идет об исключении конфликта интересов у Национального банка, надзирающего за коммерческими банками. Сам факт того, что НБКР на праве собственности владеет пакетом акций "Керемет Банка", противоречит функции органа надзора за комбанками.

Более того, на наличие конфликта интересов и необходимость его устранения неоднократно указывал и Международный валютный фонд. Так, Исполнительный совет МВФ по итогам консультаций 2019 года и в последующие годы регулярно и настоятельно призывал Национальный банк как можно скорее передать "Керемет Банк" правительству или продать его. Суть в том, что это защитит баланс центрального банка и позволит сосредоточить усилия на проведении денежно-кредитной политики, а также осуществлении банковского надзора.

Таким образом, согласно принятому закону, кабмин в лице Министерства финансов приобретает у Нацбанка 97,45 % акций ОАО "Керемет Банк". По независимой оценке, проведенной в 2023 году, рыночная стоимость пакета акций ОАО "Керемет Банк", принадлежащего Национальному банку, составила 7 млрд 126 млн 432 тыс. сомов.

При этом сумма инвестиций НБКР в "Керемет банк" за 2018-2020 годы составила 8 млрд 216,6 млн сомов. По итогам передачи Кабмину Нацбанк зафиксирует чистый убыток от обесценения инвестиций в акции "Керемет Банка" на сумму 1,09 млрд сомов. Надо отметить, что по результатам ранее проведенной независимой оценки, осуществленной в начале 2022 года, рыночная стоимость пакета акций ОАО "Керемет Банк", принадлежащего Национальному банку, составила 4 млрд 402 млн 984 тыс. сомов, т.е. убытки НБКР на начало 2022 года от "Керемет банка" были в 4 раза выше, чем сейчас. К таким значительным для НБКР убыткам привели неадекватная оценка финансового состояния "Керемет Банка" на момент приема в собственность в 2018 году, а также дальнейшее инвестирование средств НБКР в 2018-2020 годы, несмотря на низкое качество активов банка. Соответствующие материалы по убыткам Национального банка от владения "Керемет Банком" были переданы в 2022 году в правоохранительные органы, прошло следствие, виновные должностные лица привлечены к ответственности, судами вынесены приговоры.

Одной из главных причин таких больших для НБКР убытков стало то, что НБКР, являясь органом банковского надзора, в 2018 году стал одновременно владельцем поднадзорного банка. Соответственно, качество надзора в данном случае было не на приемлемом уровне, и это привело ко многим проблемам и убыткам НБ КР, которые широко обсуждались в обществе.

В результате проведенных за последние два года значительных усилий Национального банка, других государственных органов и самого "Керемет Банка" по улучшению системы внутреннего контроля, качества управления, работы с крупными проблемными кредитами и иных многочисленных комплексных мер удалось значительно улучшить показатели финансового состояния "Керемет Банка". Так, если по итогам 2020 года убыток "Керемет Банк" составлял 1 069,4 млрд сомов, то по итогам 2021 года была получена прибыль в сумме 22,6 млн сомов, а по итогам 2022 года его чистая прибыль достигла уже 359,3 млн сомов. По состоянию на 31 декабря 2023 г., согласно предварительной финансовой отчетности Банка, чистая прибыль ОАО "Керемет Банка" составила 958,7 млн сомов.

Таким образом, Национальный банк за последние два года значительно улучшил финансовое состояние "Керемет Банка" и на сегодня передает кабинету министров достаточно устойчивую и прибыльную организацию. Помимо этого, передачей данного объекта кабмину снимается справедливая критика в адрес НБКР со стороны международных финансовых организаций, депутатов парламента и других компетентных лиц по данному вопросу.

Вопрос, который Вам наверняка часто приходится слышать. Сколько золота сейчас находится в распоряжении Национального банка и сколько реализовано?

- Согласно законодательству Кыргызской Республики, кабинет министров и Национальный банк имеют приоритетное право покупки золота, добытого и произведенного в Кыргызстане. На конец февраля 2024 года общий объем золота в активах Национального банка составил 49,98 тонны.

При этом золото Нацбанком не только приобретается, но и продается на международных рынках по международным ценам.

В 2023 году на внешних рынках нами реализовано 17 т 65 кг золота на 1 млрд 88 млн долларов США. Средства, полученные от продажи золота на внешних рынках, перечисляются на счет Нацбанка и поступают в наши международные резервы. Эти резервы, в том числе валютные средства от продажи золота, используются для проведения операций Кабинета Министров и операций Национального банка, включая все необходимые операции по поддержанию макроэкономической стабильности в стране.

Хотелось бы отметить, что операции с золотом являются стандартными операциями для центральных банков в рамках реализации денежно-кредитной политики и выполнения основных функций, направленных на сохранение ценовой и финансовой стабильности в стране.

На каком этапе находится проект внедрения цифрового сома?

- Для начала напомню читателям, что цифровой сом – это дополнительная форма национальной валюты. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном цифровом кошельке. Передача цифровых сомов от одного пользователя к другому будет происходить путем их перемещения с одного цифрового кошелька на другой через банковскую инфраструктуру Кыргызстана.

Это новшество принесет ряд преимуществ, пользы и решения проблем как для населения, бизнеса, так и для финансового сектора и государства в целом.

В 2022 году Национальный банк принял Концепцию цифрового сома, в которой отражены модель реализации цифрового сома – это двухуровневая розничная модель, дизайн цифрового сома и сроки его реализации.

Согласно срокам, установленным в Концепции цифрового сома, решение о внедрении и реализации цифрового сома мы должны принять до конца 2026 года.

В настоящее время проект цифрового сома находится на этапе выбора и переговоров с различными поставщиками цифровых валют центральных банков для проведения экспериментальных тестовых работ в ограниченной среде. Планируется создать демонстрационную версию цифрового сома, включающую эмиссию на платформе блокчейн и переводы между цифровыми кошельками участников платежной системы. По результатам этого эксперимента мы сможем определить жизнеспособность, эффективность, надежность и безопасность данной системы. В случае успеха мы перейдем к более сложным этапам, включающим офлайн-платежи, смарт-контракты и другие виды платежей, включая платежи в бюджет государства.

И в завершение беседы могли бы поделиться своими ожиданиями и прогнозами на текущий год?

- Ожидается, что наметившаяся динамика постепенного ослабления инфляционного фона в Кыргызской Республике в 2023 году продолжится и в 2024 году, чему будут способствовать принимаемые меры денежно-кредитной политики НБКР. Одним из основных факторов может выступить также понижательная тенденция на мировых продовольственных рынках. Национальный банк, опираясь на результаты комплексного анализа внутренних и внешних экономических условий, в 2024 году намеревается удержать уровень инфляции в пределах среднесрочного целевого ориентира по инфляции (5-7 процентов) посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. Вопрос поддержания ценовой и финансовой стабильности в стране будет и далее главным в работе НБКР.

Будут проводиться все необходимые мероприятия по поддержанию стабильности банковской системы и защиты вкладчиков. Продолжится проведение необходимых мероприятий, направленных на дальнейшее создание благоприятной регулятивной среды, а также внедрение инновационных платежных инструментов и технологий в целях расширения финансовой доступности по всей стране.