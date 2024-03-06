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Глава Минздрава встретился с руководителем одной из частных лабораторий

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Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с руководителем лаборатории Бонецкого, где были обсуждены вопросы реализации плана по снижению цен на лабораторные услуги пациентам, направленных на исследование из государственных учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Согласно договоренности, цены на лабораторные исследования будут снижены на 50% для пациентов, предоставивших специальное направление от лаборатории, бланки которых будут переданы в государственные организации здравоохранения.

Таким образом стороны договорились подписать Меморандум о сотрудничестве, направленный на предоставление качественных лабораторных исследований и существенного снижения цен для пациентов государственных учреждений здравоохранения.

Министр отметил, что значительное сокращение цен на лабораторные услуги будет иметь огромное значение для обеспечения доступности медицинской помощи широким слоям населения. Пациенты смогут получить лабораторные исследования по более низким ценам, что сделает здравоохранение более доступным и эффективным. А также это будет содействовать предупреждению применения неэтичных маркетинговых практик в сотрудничестве с медицинскими специалистами, подчеркнут принципы честности и профессионализма в здравоохранении и будут содействовать лучшему взаимодействию между медицинскими учреждениями и частными лабораториями.


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URL: https://www.vb.kg/435689
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