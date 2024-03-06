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НАТО проводит масштабные военные учения в странах Скандинавии

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- Светлана Лаптева
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НАТО с понедельника начала масштабные двухнедельные военные учения в Норвегии, Швеции и Финляндии. В маневрах "Северный ответ" принимают участие более 20 тысяч военных из 12 стран-членов Североатлантического союза, а также Швеции, которая готовится к вступлению в НАТО.

Учения проходят на суше, на море и в воздухе. В них задействованы более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и десантных кораблей, более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения и вертолетов.

Основные маневры разворачиваются на севере Норвегии, а также в северных регионах Финляндии и Швеции. Их цель – отработать совместную защиту арктических регионов.

Учения намерены посетить новый президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и шведская принцесса Виктория.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал скандинавские учения НАТО провокационными. "Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому, с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ, все необходимые меры предприняты", – цитирует Грушко российское "РИА Новости".

Ранее учения НАТО проводились на севере Норвегии каждые два года и носили название "Холодный ответ". В этом году они существенно расширены и переименованы в "Северный ответ", поскольку к ним присоединились новый член союза – Финляндия и Швеция, которая заканчивает последние приготовления к вступлению в оборонную коалицию.

"Северный ответ" 2024 года – часть крупнейших за последние почти 40 лет учений НАТО в Европе под кодовым названием "Стойкий защитник". Помимо Скандинавии они пройдут в этом году в Германии, Польше и странах Балтии. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиация и корабли союза и Швеции. Американские СМИ ранее сообщали, что военные будут отрабатывать сценарий обороны на случай российского вторжения.

Крупнейшие учения НАТО прошли в 1988 году, в маневрах REFORGER приняли участие около 125 тысяч человек.

Источник: Азаттык


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URL: https://www.vb.kg/435700
Теги:
НАТО, учения, армия
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