Турция славится своим традиционным завтраком "Золотое блюдо"

Турция, одна из самых известных кухонь мира, особенно славится своей культурой завтрака. Традиционный турецкий завтрак, который часто называют "золотым блюдом", - это поистине незабываемые впечатления, потому что завтрак в Турции - это не просто энергия на день, а великолепное приключение.

Основы культуры турецкого завтрака

Традиционный турецкий завтрак состоит из различных сыров, включая тулум и кашар, а также белый сыр, чокелек (творог) и сыр михалич. Помимо свежих огурцов, помидоров, перца и листовой зелени на столе могут быть зеленые и черные оливки из Мраморного, Эгейского и Северо-Эгейского регионов страны, а также мед, домашнее варенье и каймак (свернутые сливки). Подаются свежеиспеченный хрустящий хлеб и симит, а также горячий турецкий чай в стаканах в форме тюльпана. Еще одним важным элементом турецкого завтрака является яйцо, сваренное вкрутую или представленное в виде менемена, ароматного блюда из яиц, помидоров и перца. После этой богатой трапезы можно предложить кофе по-турецки, чтобы дополнить трапезу и улучшить пищеварение.

Местные турецкие завтраки: Эгейское, Черноморское, Ван и Газиантеп

Типичный эгейский завтрак, подаваемый на турецком побережье счастья, отличается полезными и легкими вкусами, наполненными свежими овощами, зеленью и вкусными оливками. Свежий хлеб обмакивают в оливковое масло первого отжима, часто местного производства, или едят с сыром Бергама Тулум. Домашние джемы готовятся из местных продуктов, таких как розы, абрикосы, инжир, клубника, черная шелковица, айва, цитрусовые, гранаты или даже баклажаны, травы, грецкие орехи или кожура мандаринов; Свежий творог и жареные травы или выпечка с травами также являются обязательными атрибутами Эгейского завтрака.

В Черноморском регионе столы для завтрака изобилуют региональными блюдами, такими как туршу тавали, кукурузный хлеб, кайгана и лаз бореги (выпечка), которые предлагают отличное начало дня. Однако, когда дело доходит до черноморского завтрака, первое, что приходит на ум, это, несомненно, куймак, также известный как мухлама или милама. Это восхитительное блюдо для завтрака в Трабзоне, похожее на пудинг, готовится путем смешивания кукурузной муки из кукурузы, выращенной в этом регионе, и обжаривания ее с маслом и особым сыром. Местное масло также добавляют в свежий хлеб Вакфикебир и покрывают медом Анзер. Естественно, подается жемчужина турецких завтраков – турецкий чай, заваренный с чаем со знаменитых чайных плантаций региона.

Газиантеп, внесенный в сеть творческих городов ЮНЕСКО в области гастрономии, также привлекает внимание в Турции своими знаменитыми обычаями завтрака. Завтрак в Газиантепе включает в себя традиционные турецкие продукты для завтрака, а также местные блюда, такие как суп бейран, нутовые рулеты, картлак-кебаб, печень, сахан кремасы, мухаммара, яичный пияз и катмер – идеальное начало энергичного дня!

Ван, жемчужина Востока, занимает уникальное место в культуре турецкого завтрака. Завтрак Ван, считающийся самым богатым в Турции, представляет собой церемониальное мероприятие, в котором подчеркиваются географически отмеченные городские сыры с травами и традиционный Ван Чорек (особая выпечка), а также муртуга, яйца, приготовленные в муке и масле, и кавут, очень старый рецепт халвы. Хотя варианты завтрака "Ван" можно найти по всей стране, насладиться этим утренним обедом у его источника - это действительно приятное занятие.