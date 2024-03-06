При получении взятки задержан судья Московского райсуда

В рамках инициированных ГКНБ КР материалов Генеральным прокурором КР было возбужденно уголовное дело в отношении судей Московского районного суда Чуйской области Д.К.С., К.Э.О., С.А.А., и Б.Т.К. по признакам предусмотренными статьями 337 ("Злоупотребление должностным положением"), 342 ("Получение взятки"), 343 ("Вымогательство взятки"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных в рамках уголовного дела следственно-оперативных мероприятий установлен факт организованной судьями устойчивой коррупционной схемы с вовлечением в свою преступную деятельность работников аппарата Московского районного суда Чуйской области, а также других судей с целью получения денежных средств от подсудимых лиц. По результатам проведенных мероприятий судья Московского районного суда Б.Т.К. 5 марта 2024 года задержан с поличным при получении от посредника, который является работником аппарата суда К.А.Д. денежных средств в виде взятки в сумме 1500 долларов США за положительное решение об условном-досрочном освобождении Следует отметить, что у каждого вовлеченного в преступную среду лица, исходя из его участия была установлена определенная доля, который он получал от общей суммы вымогаемых средств.

5 марта 2024 года на основании решения Совета судей КР, судья Московского районного суда Чуйской области Б.Т.К. решением Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР, а также посредник К.А.Д. в СИЗО-1 СИН при МЮ КР.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих оперативно–следственных мероприятий направленные для дачи юридической оценки остальным судьям Московского районного суда Чуйской области, а также установление аналогичных преступных действий.

Ведется следствие".