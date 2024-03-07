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Борьба с пробками: в Бишкеке запущена автоматизированная программа

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В городе Бишкек в пилотном режиме запущена автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В целях упорядочения транспортного потока на дорогах города Бишкек и предотвращения транспортных заторов, связанных с парковой автотранспортных средств с нарушением правил дорожного движения мэрией города Бишкек (МП "Центр цифровых технологий") совместно с Министерством внутренних дел КР разработана система с применением аппаратно-программного комплекса "Ураган".

Сотрудники УПСМ города Бишкек с комплексом "Ураган", проезжая по дорогам столицы, в автоматизированном режиме будут фиксировать нарушения ПДД.

Данные меры позволят предотвратить парковку автотранспортных средств в неположенных местах, которые препятствуют дорожному движению.


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URL: https://www.vb.kg/435708
Теги:
ДТП, Кыргызстан, мэрия
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