Борьба с пробками: в Бишкеке запущена автоматизированная программа

В городе Бишкек в пилотном режиме запущена автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В целях упорядочения транспортного потока на дорогах города Бишкек и предотвращения транспортных заторов, связанных с парковой автотранспортных средств с нарушением правил дорожного движения мэрией города Бишкек (МП "Центр цифровых технологий") совместно с Министерством внутренних дел КР разработана система с применением аппаратно-программного комплекса "Ураган".

Сотрудники УПСМ города Бишкек с комплексом "Ураган", проезжая по дорогам столицы, в автоматизированном режиме будут фиксировать нарушения ПДД.

Данные меры позволят предотвратить парковку автотранспортных средств в неположенных местах, которые препятствуют дорожному движению.