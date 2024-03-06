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Суд обязал ЦИК признать депутатом Муртазалиева вместо Атазова

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В административном суде города Бишкек рассмотрено административное дело по заявлению кандидата в депутаты Абдурахмана Муртазалиева к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и его заявление удовлетворено. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

"Суд обязал Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отменить решение об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному округу Абдурахмана Муртазалиева и признании депутатом Жогорку Кенеша КР Шайлообека Атазова.

Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд".

Позже стало известно, что ЦИК намерена обжаловать это решение в городском суде.


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URL: https://www.vb.kg/435709
Теги:
выборы, суд, Кыргызстан
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