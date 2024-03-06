Суд обязал ЦИК признать депутатом Муртазалиева вместо Атазова

В административном суде города Бишкек рассмотрено административное дело по заявлению кандидата в депутаты Абдурахмана Муртазалиева к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и его заявление удовлетворено. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

"Суд обязал Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отменить решение об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному округу Абдурахмана Муртазалиева и признании депутатом Жогорку Кенеша КР Шайлообека Атазова.

Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд".

Позже стало известно, что ЦИК намерена обжаловать это решение в городском суде.