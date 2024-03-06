На "ITB Berlin-2024" представлен туристический потенциал Кыргызстана

Павильон Кыргызской Республики открылся на крупнейшей в мире туристической выставке "ITB Berlin-2024". Кыргызскую Республику представляют Фонд поддержки развития туризма КР, КАТО (Кыргызская Ассоциация Туроператоров), 16 туроператоров и четыре дестинации: Талас, Каракол, Южный берег Иссык-Куля и Нарын. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На церемонии открытия национального павильона приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КР в ФРГ Омурбек Текебаев, вице-президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Максат Усубалиев, директор департамента туризма Нурмухамед Минбаев, президент КАТО Салтанат Мидин кызы, исполнительный директор КАТО Сапаров Нурбек и представитель GIZ Бурул Султанова.

Павильон Кыргызстана качественно выделяется на фоне остальных стендов и уже привлек к себе большое внимание гостей выставки. Выставка "ITB Berlin-2024" продлиться до 8 марта. Мы будем информировать и показывать интересные моменты с национального".