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Осколок Семена Лысенко станет главным артефактом выставки в музее Фрунзе

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- Светлана Лаптева
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В архиве Дома-музея Фрунзе обнаружили осколок, вынутый врачами из участника ВОВ Семена Лысенко после войны, и при нем записку самого фронтовика.

Осколок прожил в теле солдата много лет и он стал своего рода историческим артефактом.

Директор дома-музея Кенешбек Алмакучуков обратился в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" с просьбой помочь разобраться в ситуации.

"У нас на руках по сути сама история. Мы хотим собрать материалы и в дальнейшем устроить выставку одного экспоната, дополненную воспоминаниями", - пояснил директор музея.

Поисковики сразу предложили поискать родных, возможно, кто-то прочтет информацию, и сможет пролить свет на массу вопросов, которые возникают при обращении к базам данных сайта "Память народа".

В документах указано, что Лысенко Семен Демьянович родился в 1910 году в селе Ольшанка Славгородского района, Алтайского края. Место призыва Чуйский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская область, Чуйский район. То есть речь идет о городе Токмоке..

Из этих же данных следует, что он служил как в 1270-м стрелковом полку, так и в 948-м артиллерийском полку знаменитой многострадальной 385-ой стрелковой дивизии. Также указано, что старший сержант награжден следующими наградами:

Медаль "За отвагу" (2)

Орден Славы III степени (2)

Орден Красной Звезды (2)

Медаль "За боевые заслуги" (2)

Возможно, это не совсем точная информация и поэтому за дополнительной информацией поисковики обратились в Минобороны Кыргызской Республики, сделав несколько запросов. Из Минобороны КР сообщили, что действительно Семен Демьянович Лысенко был призван на фронт в1941 году из города Токмок.

Эту историю мы размещаем в "Вечернем Бишкеке", чтобы как можно больше людей об инициативе сотрудников Дома-музея Фрунзе. Поисковики сразу предложили по результатам поисков провести при открытии выставки провести поисковую конференцию, где потомки воинов 385-й стрелковой дивизии могли бы представить свои рассказы о своих родных.

"Осколок... что с него возьмешь - кусок железа? А как далеко долетел. Посмотрите, какая за ним история, сколько фактов, судеб он может притянуть. А главное, когда перелистываешь наградные Лысенко Семена Демьяновича, задумываешься - почему он решил принести осколок в музей? Мог же выбросить! Что он хотел бы сказать сегодняшним нашим современникам.

Мы хотим предложить читателям поразмышлять над этой историей: либо в форме эссе, рисунка, либо даже в стихах. Писем ждем от взрослых и детей по адресу: Бишкек, улица Усенбаева, 2 либо по электронной почте ptahasvet@mail.ru или по телефону -0555-923-603 Светлане Лаптевой.

Возможно, из присланных текстов и рисунков мы сможем собрать панно, коллаж и в День Победы он найдет свое место на той выставке в Доме музее Фрунзе", - рассказывает координатор поискового движения

Поисковики и музееведы просят откликнуться потомков воинов 385-й стрелковой дивизии. А также приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов помогать в сборе материалов для выставки, как по самой дивизии, так и по отдельным документам бойцов. Возраст участников не ограничен.

Напомним, что 385-я стрелковая дивизия формировалась во Фрунзе. По улице Тыныстанова на здании бывшего общества "Знание" сохранилась мемориальная доска, подтверждающая этот факт. Есть музей и в железнодорожном училище в Бишкеке.

Краткая справка: 385-я стрелковая дивизия была сформирована на основании директивы Народного комиссариата обороны (НКО) СССР от 3 августа 1941 г. и приказа Военного совета Среднеазиатского военного округа (ВО) № 0068 от 19 августа 1941 года. Формировалась она с 19 августа по 25 сентября 1941 году. в городе Фрунзе Киргизской ССР. Основную массу военнослужащих дивизии составили рабочие и колхозники разных национальностей из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, но больше всего было бойцов из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/435716
Теги:
ветераны, ВОВ, музей, Бишкек, Фрунзе, Кыргызстан
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