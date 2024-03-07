Женская сборная Кыргызстана по ушу вернулась с медалями из Москвы

В преддверии праздника 8 Марта женская сборная Кыргызстана по традиционному ушу приняла участие в 9-м международном турнире "Московские звезды ушу-2024" в Москве.

Как сообщает отечественная федерация этого вида единоборств, спортсменки из Кыргызстана под руководством заслуженного тренера КР Евгения Лопаткина завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали.

В московском турнире участвовали более 1000 ведущих спортсменов из 11 стран - Кыргызстана, России, Китая, Афганистана, Азербайджана, Беларуси, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Узбекистана. Легендарные мастера ушу из КНР провели обучающие мастер-классы.

Сборная Кыргызстана, представленная в основном воспитанниками Национального центра детей и юношества "Сейтек", выступила в разных видах программы турнира в традиционных стилях ушу - сунси нэйцзя цюань, тайцзи цюань, синъи цюань, багуа чжан, в технике без оружия, а также в технике работы с оружием с мечом, саблей, тростью, веером, копьем, шестом.

- Вновь на коврах турнира блеснули наши мастера спорта - Кокумбек кызы Элес и Айсалкын Ташматова, - сообщили в федерации, - поддержали их золотой медальный зачет и остальные члены команды, многократно подняв флаг Кыргызстана над пьедесталом почета этого яркого, представительного и престижного международного турнира. Прекрасное начало в подготовке к предстоящим Играм БРИКС-2024!

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям турнира "Московские звезды ушу", отметив вклад спортсменов и наставников китайского традиционного единоборства в укрепление международного сотрудничества.

"В России всегда был высок интерес к этому древнему, зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере", -отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как подчеркивают организаторы, турнир "Московские звезды ушу" - это площадка, где почитатели китайского традиционного боевого искусства всех возрастов могут в дружеской атмосфере обменяться опытом и повысить свое мастерство. Одна из важных целей мероприятия - пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.