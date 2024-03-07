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Посольство России в Кабуле пытались взорвать террористы ИГИЛ

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- Светлана Лаптева
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Террористический акт с использованием взрывного устройства был предотвращен у посольства России в Кабуле, заявил со ссылкой на свои источники политолог, эксперт по Афганистану Андрей Серенко 5 марта в своем Telegram-канале.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, 3 марта сотрудники российской дипмиссии в столице Афганистана обнаружили у входа в посольство взрывное устройство.

"Российские представители обратились к талибам с просьбой прислать специалистов по разминированию. Такая группа была прислана, взрывное устройство обезврежено", - сообщили источники.

Основная версия ЧП - за попыткой теракта с подрывом посольства РФ стоит "Вилаят Хорасан" - афганский филиал ИГИЛ.

Если это правда, то попытка теракта у российской дипмиссии полностью подтверждает недавно озвученную министром обороны РФ Сергеем Шойгу информацию об усилении позиций ИГИЛ в Афганистане.

Напомним, глава Минобороны России заявил о 15-процентном росте рядов афганского филиала ИГИЛ в 2023 году.

Любопытно, что информация о попытке теракта у посольства России в Кабуле сейчас тщательно скрывается талибами.

Очевидно, тем самым режим Талибана пытается скрыть свою неспособность обеспечить полноценную безопасность российского диппредставительства. Ведь взрывное устройство было обнаружено российскими сотрудниками миссии, а не талибской службой безопасности, контролирующей внешний периметр посольства РФ.

Ряд афганских наблюдателей не исключили причастности некоторых групп талибов к попытке теракта. Тем более, что с афганским филиалом ИГИЛ самым тесным образом общались оперативники террористической "сети Хаккани". Её главарь Сираджуддин Хаккани сейчас занимает пост главы МВД Талибана и контролирует ситуацию с безопасностью в Кабуле. В том числе, в районе, где расположено посольство РФ.

Любопытно, что вскоре после обезвреживания взрывного устройства у посольства РФ, с Сираджуддином Хаккани встретился посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Вполне возможно, что тема попытки теракта у здания росмиссии в Кабуле 3 марта была главной в их разговоре.


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URL: https://www.vb.kg/435719
Теги:
Афганистан, посольство, Россия, теракт
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