Девушки, смелее пробуйте себя в IT: статистика и истории сотрудниц О!

Количество женщин, занятых в сфере IT, с каждым годом растет. Приближается Международный женский день, 8 Марта, поэтому мы закинули удочку в отдел HR Мобильного оператора О! ("НУР Телеком") и узнали, что мужчин в сфере информационных технологий по-прежнему больше (порядка 77%), но и девушек немало по сравнению с тем, что было всего двумя годами ранее.

Давайте заглянем на IT-этажи компании О! и послушаем её сотрудниц, узнаем, что общего у этих талантливых девушек, как они пришли в профессию и какой совет дадут новичкам.

Как вы пришли в IT

Айнура Жанузакова: Когда я поступала в Политех, уже было понятно, что будущее за информационными технологиями. Пройдя туда на бюджет по результатам ОРТ, сомнений не было – я осталась, и теперь я инженер администрирования базы данных в самой крутой компании нашей страны – О!.

Эльвира Зарифуллина: В моём случае выбор специальности был предсказуем. Со школьных времен мне были интересны точные науки, логика построения решений. Я закончила профильный университет по направлению "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Сегодня я IT бизнес-аналитик и IT-архитектор.

Камила Уланбекова: Я поступала в университет на программного инженера. Будучи на втором курсе, приняла участие в программе Programmer Ayimdar II (советую глянуть, если вы девушка и хотите стать программистом), по окончании которой прошла стажировку и стала разработчиком мобильных приложений.

Алина Асылбек кызы: Поступив сначала на биоинженерию, со временем поняла, что больше нравится IT. В итоге я закончила бакалавриат в области компьютерных наук, и сейчас с удовольствием работаю веб-разработчиком.

Эльнура Таджибаева: Мой приход в сферу IT был нелёгкий и очень долгий. Это не та сфера, где можно один раз выучиться и потом пользоваться одними и теми же знаниями всю жизнь. Сначала я отучилась на инженера связиста в нашем КГТУ им. Раззакова по специальности "Электроника и Телекоммуникационная инженерия", магистратуру окончила в Китае в Харбинском техническом университете по специальности "Электроника и Информационные технологии". И это, не считая множества специальных курсов по разработке и программированию.

Елена Шаповалова: В мир IT я попала вообще из другой сферы, по образованию я инженер пищевой промышленности. Переучилась на "айтишницу" самостоятельно. Нет ничего невозможного, когда есть Гугл  и сегодня я – инженер группы управления сервисными политиками и тарификацией. В работе меня привлекает то, что каждый день я сталкиваюсь с новыми задачами и нет монотонности.

Что делать девушкам в "мужской" профессии?

Эльвира: Да, исторически так сложилось, что двигателями развития точных наук были мужчины, хотя первый программист в истории – женщина по имени Ада Лавлейс, в честь которой был назван язык программирования Ада. Но научно-техническая революция позволила женщинам активнее участвовать в развитии IT-сферы и сегодня девушкам доступна вся палитра направлений в IT. Каждая может выбрать что-то для себя интересное:

активные и коммуникабельные – проектный менеджмент, аналитику; более интровертные – программирование, администрирование; творческие личности – дизайн, а еще есть архитектура, обучение в IT и так далее.

Камила: А я вовсе не считаю, что IT "мужская" профессия. Только за последние 3 года я познакомилась с большим количеством прекрасных девушек в этой сфере. Да что уж там, у нас на факультете, поровну парней и девушек.

Айнура: Сейчас для девушек профессия в IT имеет ряд преимуществ: можно сочетать в себе и роль хранительницы семейного очага, и работу удаленно, а значит – не быть привязанной к одному месту. Можно уйти в декрет и продолжать работу по специальности.

Совет новичкам

Эльнура: Мы видим, как наши девушки покоряют мир IT не только в Кыргызстане, но и во всем мире, что очень вдохновляет. Окружайте себя людьми из этой сферы, знакомьтесь с креативными людьми.

Алина: Согласна, есть очень много IT-сообществ. Вступайте в них, общайтесь с профессионалами, с новичками, найдите себе ментора, который будет давать дельные советы, ну и не оттягивайте стажировку – это быстрейший путь к росту.

Камила: С наступающим праздником, девушки! Верю в каждую из вас☆.

Все сотрудницы О! сошлись на том, что в IT надо постоянно учиться, выбирать профессию по душе и не бояться стереотипов. Если и вы хотите работать в команде крутых специалистов, заглядывайте на сайт o.kg в раздел "Вакансии", там вы можете оставить свою заявку или отправить резюме по почте: hr@nurtelecom.kg.