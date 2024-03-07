Садыр Жапаров: Невозможно продать воду из Токтогульского водохранилища

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА " Кабар" опроверг слухи о продаже воды из Токтогульского водохранилища.

'Во-первых, невозможно продать воду из Токтогульского водохранилища. Я думаю, что эти слова – просто клевета непонимающих людей или популистов в адрес энергетиков. Там установлены онлайн-камеры. Все находится под прямым контролем. Во-вторых, кто продавал воду, пусть продает свою совесть. Если найдут способ продать, такие сотрудники не останутся безнаказанными. Они будут сурово наказаны", - заявил президент.