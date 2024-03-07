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Департамент охраны и конвоирования стал самостоятельным ведомством

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр юстиции Аяз Баетов посетил Службу охраны и конвоирования, где ознакомил личный состав с постановлением Кабинета министров КР и озвучил важные изменения о ходе проводимых реформ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На встрече присутствовали директор Ситуационного центра Администрации Президента КР Жолдошбек Мамбеталиев и заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу.

Согласно постановлению Кабинета Министров КР №59 от 16 февраля 2024 года, Департамент охраны и конвоирования выведен из-под ведомства Службы исполнения наказаний, став самостоятельным подразделением – Службой охраны и конвоирования при МЮ КР. Кроме того, по распоряжению №103 от 28 февраля 2024 года председателем Службы охраны и конвоирования при Минюсте назначен А. Джанузаков.

Аяз Баетов подчеркнул, что реализация реформ в Службе охраны и конвоирования является важным шагом в развитии системы юстиции. Эти изменения позволят обеспечить эффективный контроль при выполнении боевых задач и расширят возможности для привлечения ресурсов для ее развития и укрепления потенциала.

В свою очередь, руководство Службы ознакомило гостей о проводимых реформах, и провело экскурсию по территории, демонстрируя музей, автопарк, военное и хозяйственное имущество, а также отремонтированные здания – КПП, дежурную и административную части, а также пищевой блок для солдат срочной службы. Министр юстиции вместе с военнослужащими пообедал в обновленной столовой".


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URL: https://www.vb.kg/435728
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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