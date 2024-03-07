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В Нацбанке прокомментировали претензии главы Товарно-сырьевой биржи

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В Национальном банке Кыргызской Республики прокомментировали публикацию интернет-редакции "Вечернего Бишкека" "Михаил Петров: Нацбанк своими действиями проводит настоящую диверсию", в которой глава Товарно-сырьевой биржи Михаил Петров высказал ряд претензий в адрес Нацбанка.

"Национальный банк вносит изменения в нормативные правовые акты Национального банка в целях приведения в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и международными стандартами, в том числе в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Отмечаем, что 27 декабря 2023 года Правление НБ КР утвердило постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (далее – постановление).

Указанное постановление было направлено на приведение нормативных правовых актов в соответствие с постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2023 года "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года.

Необходимо подчеркнуть, что постановлением не предусмотрен перечень критериев/признаков подозрительных операций.

При этом обращаем внимание на то, что критерии подозрительных операций определены уполномоченным госорганом в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с законодательством страны и международными стандартами ФАТФ.

Вместе с тем вышеуказанным постановлением определен механизм, согласно которому коммерческие банки при проведении последовательных мероприятий вправе приостановить или прекратить деловые отношения с клиентом в рамках реализации программы внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Так, если при открытии счета или проведении операций по счету у банка возникнут подозрения, что операции (сделки) связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, банк должен применить следующие меры:

- провести идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного владельца, независимо от любых исключений или установленных пороговых значений;

- провести всесторонний анализ деловых отношений или операции (сделки) и принять решение о признании деловых отношений или операции (сделки) подозрительными;

- приостановить подозрительную операцию (сделку) до 5 рабочих дней и в течение 5 часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной направить сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки. Орган финансовой разведки в течение 5 рабочих дней принимает решение по результатам анализа подозрительной операции (сделки) и доводит его до сведения банка;

- приостановить или прекратить деловые отношения с клиентом.

Следует пояснить, что наличие у коммерческих банков возможности перепроверить свои подозрения через дополнительные каналы (посредством обратной связи с органом финансовой разведки) минимизирует субъективные факторы и повышает прозрачность при принятии банком решения об отказе в дальнейшем обслуживании клиента.

Вместе с тем Национальный банк дополнительно отмечает, что требования по приостановлению коммерческими банками подозрительных операций были и ранее предусмотрены в нормативных правовых актах НБ КР.

А именно, в соответствии с пунктом 12 Приложения 1 к Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной постановлением Правления Национального банка от 31 октября 2012 года, при проведении операций по банковскому счету клиент должен указать назначение платежа и предоставить в банк платежные документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Банк вправе требовать у клиента предоставить документы, подтверждающие законность и экономическую целесообразность операции, с использованием риск-ориентированного подхода. Такими документами могут быть счета, выставленные клиенту, договора, заключенные клиентом, платежные документы (к примеру, инвойсы, счета-фактуры) и т.д.

В случае отказа клиента предоставить требуемые документы банк должен отказать в проведении операции по счету. Данное условие должно быть оговорено в договоре банковского счета между банком и клиентом.

Банку необходимо установить разумные сроки представления клиентом дополнительных документов, в том числе информации о контрагенте, но не более 10 рабочих дней, в целях определения экономической целесообразности и законности проводимых операций, а также источника происхождения денежных средств клиента и бенефициарного владельца.

Если клиент не представил запрашиваемые банком документы в установленные сроки, банк должен отказать клиенту в проведении операции по счету.

Если операции клиента признаны подозрительными и/или клиенту присвоен высокий уровень риска, на время ожидания запрошенных документов банк не вправе проводить какие-либо операции по счету клиента до представления клиентом соответствующих документов.

В заключение следует подчеркнуть, что действия Национального банка направлены на обеспечение безопасности и стабильности банковской системы Кыргызстана и сохранение доверия населения к банковскому сектору", - говорится в сообщении финансового регулятора.


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URL: https://www.vb.kg/435729
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк
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