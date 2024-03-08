Минюст в пилотном режиме готов выдавать локализованные лицензии нотариусам

Министерством юстиции КР введено понятие локализованная лицензия, то есть лицензия, свидетельствующая о праве лица на осуществление частной нотариальной деятельности на определенной территории (кризисных районах, где отмечается острая нехватка нотариусов), согласно перечню, установленному Минюстом по согласованию с Нотариальной палатой КР.

Приказом Министерства юстиции от 26 февраля 2024 года № 38-н утверждены следующие пилотные кризисные районы:

1) Кара-Кульджинский, Алайский районы Ошской области;

2) Тонский район Иссык-Кульской области;

3) Баткенский, Лейлекский районы Баткенской области;

4) Айтматовский, Бакай-Атинский районы Таласской области;

5) Джумгальский район Нарынской области;

6) Ат-Башинский, Ак-Талинский районы Нарынской области;

7) Чаткальский, Тогуз-Тороуский районы Джалал-Абадской области;

8) Аксыйский, Ноокенский районы Джалал-Абадской области;

9) город Таш-Кумыр Джалал-Абадской области.

Для получения локализованной лицензии лицо будет считаться сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 60 вопросов, что составляет 50 и более процентов от общего числа вопросов теста.

Лица, получающие локализованную лицензию обязаны заключить договор (контракт) с Министерством юстиции об осуществлении частной нотариальной деятельности только на определенной территории (кризисных районах).