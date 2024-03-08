Минюст в пилотном режиме готов выдавать локализованные лицензии нотариусам

Министерством юстиции КР введено понятие локализованная лицензия, то есть лицензия, свидетельствующая о праве лица на осуществление частной нотариальной деятельности на определенной территории (кризисных районах, где отмечается острая нехватка нотариусов), согласно перечню, установленному Минюстом по согласованию с Нотариальной палатой КР.
Приказом Министерства юстиции от 26 февраля 2024 года № 38-н утверждены следующие пилотные кризисные районы:
1) Кара-Кульджинский, Алайский районы Ошской области;
2) Тонский район Иссык-Кульской области;
3) Баткенский, Лейлекский районы Баткенской области;
4) Айтматовский, Бакай-Атинский районы Таласской области;
5) Джумгальский район Нарынской области;
6) Ат-Башинский, Ак-Талинский районы Нарынской области;
7) Чаткальский, Тогуз-Тороуский районы Джалал-Абадской области;
8) Аксыйский, Ноокенский районы Джалал-Абадской области;
9) город Таш-Кумыр Джалал-Абадской области.
Для получения локализованной лицензии лицо будет считаться сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 60 вопросов, что составляет 50 и более процентов от общего числа вопросов теста.
Лица, получающие локализованную лицензию обязаны заключить договор (контракт) с Министерством юстиции об осуществлении частной нотариальной деятельности только на определенной территории (кризисных районах).